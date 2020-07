Nghệ An: Công ty TNHH Đại Thành Lộc bán lợn giống nhiễm bệnh?

Đã có hàng trăm con lợn mua từ công ty TNHH Đại Thành Lộc bị chết

Trong các ngày 15,17 và 26/6/2020, các ông N X T (trú tại thành phố Vinh - Nghệ An) và ông N T P (trú tại thị xã Thái Hòa - Nghệ An) đã đứng ra mua 910 con lợn giống của công ty TNHH Đại Thành Lộc (đóng tại xã Nam Hưng - Nam Đàn - Nghệ An). Sau khi được bàn giao số lợn nêu trên, 2 ông đã chuyển về các trang trại chăn nuôi trên địa bàn các huyện Nam Đàn, Nghĩa Đàn… để chăn nuôi làm lợn thịt.

Tuy nhiên, sau khi nuôi được 2-3 ngày thì hàng loạt lợn lăn ra ốm với các biểu hiện sốt, bỏ ăn rồi chết. Tính đến nay, theo ước tính của các hộ chăn nuôi thì số lợn bị chết đã lên tới hơn 50% lợn nhập về.



Kết quả xét nghiệm dương tính với PRRS của cơ quan chức năng đối với các con lợn giống mua từ công ty TNHH Đại Thành Lộc

Ông N T P, người trực tiếp mua, nhận và nuôi 300 con lợn giống bức xúc: “Toàn bộ số lợn được mua từ Công ty TNHH Đại Thành Lộc. Số lợn chết mỗi ngày 1 nhiều dù chúng tôi đã tiến hành dùng thuốc kháng sinh cho lợn. Sau khi có hiện tượng, tôi đã báo với ông Hòa - Giám đốc công ty nhưng ông này trả lời là không sao, do quá trình vận chuyển…”.

Cũng theo ông P, không chỉ riêng trại của ông mà còn nhiều trại lợn khác cũng nhận lợn trong số 910 con lơn giống đó đều xuất hiện lợn bệnh và chết. Ngay sau đó, các hộ này đã mời cơ quan thú y tới mổ khám, đưa mẫu đi xét nghiệm. Kết quả cho thấy các con lợn bị chết đều dương tính với vi rút bệnh tai xanh PRRS.

Một chủ hộ khác cho biết thêm, khi nhận lợn tại trại của công ty Đại Thành Lộc, chúng tôi được đại diện công ty cung cấp phiếu cân bắt heo con. Phiếu này ghi rõ số lượng con giống, trọng lượng cũng như các loại vacxin đã được tiêm phòng. Đáng chú ý có kê tiêm vacxin PRRS - virut tai xanh vào ngày 30/5. Điều bức xúc là phía công ty mà đại diện là ông Nguyễn Đức Hòa - Giám đốc thiếu hợp tác, không chịu trách nhiệm.



Phiếu cân bắt heo con giao cho các trại có ghi đã tiêm vacxin PRRS

Ở một diễn biến khác, ngày 13/7/2020, đại diện công ty TNHH Đại Thành Lộc đã có cuộc làm việc với các chủ trang trại có lợn bị chết. Tại cuộc họp phía công ty đã có ý kiến về việc hỗ trợ 200.000 đồng/ con lợn chết để chi trả tiền thuốc men chữa trị.

Theo các kết quả xét nghiệm vào các thời điểm khác nhau tại các trại đã mua lợn tại công ty thì đều có chung kết luận là dương tính với PRRS. Điều này khiến không chỉ các hộ chăn nuôi mà dư luận đặt ra câu hỏi: Liệu công ty TNHH Đại Thành Lộc đã xuất lợn giống nhiễm bệnh tai xanh ra thị trường???

Câu trả lời xin được giành cho các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An.



Công ty TNHH Đại Thành Lộc có địa chỉ tại xã Nam Hưng - Nam Đàn - Nghệ An.

Công ty này trực thuộc chi nhánh Hưng Thuận - Công ty TNHH dinh dưỡng Quốc tế Việt Đức, có người đại diện pháp lý là ông Phạm Trần Sum.