Nghệ An: Công ty Thái An Thành 'người quen' đấu thầu ở Quỳnh Lưu và TX. Hoàng Mai

Thông tin trên Hệ thống đấu thầu Quốc gia, Công ty TNHH Thái An Thành đã tham gia đấu thầu qua mạng 58 gói thầu. Trong đó, 15 gói do huyện Quỳnh Lưu, 11 gói do TX. Hoàng Mai làm chủ đầu tư.

Các gói còn lại cũng hầu hết do các xã, phường 2 địa phương này làm chủ đầu tư.

Theo đó, trong ngày 23/12/2021, ông Hoàng Văn Bộ, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã ký 2 quyết định lựa chọn nhà thầu cho 2 gói thầu đều của Công ty Thái An Thành trúng thầu.

Cụ thể, ông Hoàng Văn Bộ ký Quyết định số 2553/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Sửa chữa, nâng cấp tuyến đê ngăn mặn từ cống Hói Trùn, xã An Hòa đến chợ Ngò, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu.

Giá trị gói thầu 1.354.466.000 đồng, Công ty Thái An Thành đã trúng thầu với giá 1.350.533.000 đồng, giảm giá 3,5 triệu đồng.

Quyết định kết quả lựa chọn nhà thầu do ông Hoàng Văn Bộ, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh ký ngày 23/12/2021

Cùng ngày Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu ký Quyết định số 2554/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Xây dựng kè bảo vệ bờ biển xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu. Giá gói thầu 1.757.505.000 đồng, Công ty Thái An Thành đã trúng thầu với giá 1.754.550.000 đồng, giảm giá 3,5 triệu đồng.

Quyết định được ông Hoàng Văn Bộ ký trong cùng 1 ngày chọn Công ty Thái An Thành trúng thầu

Tiếp đó ngày 29/12/2021, ông Hoàng Văn Bộ tiếp tục ký Quyết định số 2609/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh tiêu Cù Chính Lan đi sông Mơ, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu. Giá gói thầu là 7.858.585.000 đồng. Công ty Thái An Thành đã trúng với giá 7.842.244.000 đồng, giảm giá 16 triệu đồng.

Đầu năm 2022, Công ty Thái An Thành tiếp tục tham gia đấu thầu gói Xây dựng tuyến đường ngang số 2 xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu. Giá trị gói thầu 7.262.629.000 đồng. Gói thầu đã đến giai đoạn mở thầu chỉ duy nhất Công ty Thái An Thành tham gia với giá dự thầu sau giảm 7.243.726.980 đồng.

Danh sách các đơn vị chủ đầu tư mà Công ty Thái An Thành trúng thầu, tập trung chủ yếu huyện Quỳnh Lưu và TX Hoàng Mai với tỷ lệ trúng gần như tuyệt đối

Ngoài ra, Công ty TNHH Thái An Thành có tham gia 15 gói thầu của bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quỳnh Lưu, trong đó đã trúng thầu 13 gói.

Tại TX. Hoàng Mai, Nghệ An, Công ty TNHH Thái An Thành có tham gia 8 gói thầu của bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TX. Hoàng Mai, trong đó đã trúng thầu 8 gói, tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối.

Đơn cử, ngày 30/12/2021, ông Nguyễn Hữu An, Chủ tịch UBND TX. Hoàng Mai ký Quyết định số 1456/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu dự án Toàn bộ phần xây lắp công trình Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông thị xã Hoàng Mai (giai đoạn 1). Giá trị gói thầu 41.721.406.000 đồng. Liên danh nhà thầu Công ty TNHH Ngọc Hưng và Công ty TNHH Thái An Thành đã trúng với giá 41.567.743.000 đồng.

Biểu đồ lịch sử đấu thầu của Công ty Thái An Thành

Tiếp đến ngày 31/12/2021, ông Nguyễn Hữu An tiếp tục ký Quyết định số 1441/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Toàn bộ phần xây lắp công trình Đường giao thông từ ngã tư thôn 5 xã Quỳnh Vinh đi QL48D. Giá gói thầu 2.441.376.000 đồng, Công ty Thái An Thành trúng với giá 2.436.284.000 đồng.

Tổng kết, Công ty Thái An Thành tham gia 58 gói thầu trên hệ thống đấu thầu, trong đó trúng 56 gói, 2 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu 309.112.287.569 đồng.

Công ty TNHH Thái An Thành có địa chỉ tại khối 19, phường Mai Hùng, TX Hoàng Mai, Nghệ An. Đại diện pháp luật là ông Nguyễn An Nam, mã số thuế: 2900608108.

Việc Công ty Thái An Thành liên tục trúng thầu nhiều gói trong một thời điểm, khiến dư luận, các nhà đầu tư lo ngại việc đơn vị này có đáp ứng được khối lượng công việc, chất lượng công trình hay không?

