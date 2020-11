Nghệ An: Công trình nước sạch tiền tỷ hoang tàn, trở thành nơi thả cá!

Công trình nước sinh hoạt đầu tư hơn 24,9 tỉ đồng, thời gian thực hiện dự án 12 tháng kể từ ngày thi công (15/9/2012 - 15/9/2013).

Theo ghi nhận thực tế của PV Dân trí tại dự án xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt xã Minh Thành, nhà quản lý, vận hành được xây dựng kiên cố giờ trở thành nơi trâu bò phóng uế; có chỗ thì được tận dụng làm bãi tập kết vật liệu; các bể chứa bỏ hoang, rêu phong, cây cỏ mọc um tùm xung quanh; hồ chứa nước thô trở thành nơi nuôi cá của người dân…

Theo phản ánh của nhiều người dân trú tại xóm 4, xã Minh Thành, công trình cấp nước sạch được xây dựng đã lâu nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Hệ thống đường ống dẫn nước đã được lắp đặt đi hầu hết các tuyến đường liên thôn, liên xã, nguy cơ hư hỏng rất lớn. Các hạng mục dần xuống cấp theo thời gian, không biết khi nào người dân mới có nước sạch để sử dụng.

Hồ chứa nước thô trở thành nơi nuôi cá của người dân.

“Khi thấy nhà máy xây dựng, chúng tôi rất vui mừng vì sắp có nguồn nước sạch để sử dụng. Nhưng sau nhiều năm chờ đợi công trình này lại bỏ bê như thế này khiến người dân vô cùng thất vọng”, ông Lê Văn Hùng bức xúc.

Được biết, dự án cấp nước sạch xã Minh Thành (huyện Yên Thành) được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt từ tháng 7/2012 với tổng mức đầu tư hơn 24,9 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án 12 tháng kể từ ngày thi công (15/9/2012 - 15/9/2013).

Công trình nước sạch tiền tỷ hoang tàn… trở thành nơi trú nhốt trâu bò.



Nguồn vốn cho dự án trích từ ngân sách Nhà nước hỗ trợ hàng năm theo chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường; lồng ghép các chương trình dự án khác trên địa bàn; ngân sách huyện, xã; đóng góp của nhân dân vùng hưởng lợi và huy động các nguồn hợp pháp khác.

Công trình này được thiết kế với công suất 450 m3/ngày đêm, dự kiến nhà máy nước sẽ cung cấp cho gần 1.000 hộ dân với trên 5.000 nhân khẩu trên địa bàn nguồn nước sạch, góp phần cải thiện đời sống.

Còn là nơi tập kết vật liệu.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Khánh Tùng, Chủ tịch UBND xã Minh Thành cho biết: "Công trình cấp nước nước sạch do UBND xã làm chủ đầu tư với nguồn vốn hơn 24 tỉ đồng, trong đó, vốn nhà nước 75%, nhân dân đóng góp 25%. Công ty cổ phần Xây dựng hạ tầng nông thôn (trụ sở tại TP Vinh, Nghệ An) bắt đầu thi công dự án từ năm 2012. Một số hạng mục đã hoàn thành. Chúng tôi đã giải ngân được 12,7 tỉ đồng. Tuy nhiên, do thiếu nguồn vốn nên nhà máy hiện vẫn dang dở. Địa phương cũng đang đôn đốc nhà thầu huy động các nguồn vốn để tiếp tục thi công”.

“Chúng tôi đã từng phạt hành chính đối với những người vi phạm tập kết vật liệu tại đây. Hiện tại, công trình này vì thiếu vốn nên chưa thể triển khai được. Trong thời gian tới UBND xã sẽ tiếp tục gửi tờ trình tới nhà thầu thi công để triển khai dự án”, ông Tùng cho biết thêm.

Dưới đây là một số hình ảnh do PV ghi lại:

Đường ống dẫn nước đã hư hỏng.

Sau 8 năm thi công, công trình ngày càng trở nên hoang tàn.

