Nghệ An: Công trình cao tốc Bắc- Nam thi công theo kiểu “hành dân”

Sáng ngày 10/10, PV Môi trường và Đô thị Việt Nam đã có mặt tại công trường theo phản ánh của người dân. Đoạn đường này do công ty Vinaconex thi công, đã bộc lộ tồn tại niều vấn đề bất cập như; không thực hiện đúng biện pháp thi công, không đảm bảo an toàn giao thông giữa các đoạn đấu nối, đặc biệt đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng vì; tất cả các xe tải chở vật liệu, đất, đá từ ngoài vào công trình và khi quay ra đã kéo theo bùn đất từ chân công trình ra đường giao thông chạy dài hàng km, đất bùn đổ đầy đường lầy lội làm cho người dân khi tham gia giao thông vừa ô nhiễm môi trường vừa mất an toàn giao thông.

Cuộc sống của người dân khu vực này bị đảo lộn cả tháng nay từ khi công trình được triển khai. Đơn vị thi công không chú trọng trong việc đảm bảo môi trường và an toàn giao thông.

Bày tỏ với PV, ông Nguyễn Văn T là người dân sinh sống gần công trình bức xúc nói: “Gần một tháng nay từ khi công trình khởi công là ở khu vực này bụi bặm bay ngụt trời, trời mưa thì lầy lội, nhất là khi xe tải chở đất, đá vào công trình và các loại phương tiện khác đi qua kéo theo đất bùn chạy dài hàng cây số, đề nghị các cơ quan chức năng yêu cầu đơn vị thi công phải có biện pháp thi công để bảo vệ môi trường, cứ thế này thì dân chúng tôi khổ lắm”

Công trình Cao tốc Bắc- Nam là một công trình trọng điểm quốc gia được Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm, chú trọng. Sau khi được phê duyệt Dự án các Bộ, Ban, Ngành liên quan đã đầu tư biết bao thời gian, công sức, tiền của, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của toàn hệ thống chính trị từ cơ sở cho đến Trung ương. Đặc biệt, sẽ ảnh hưởng đến nhiều tuyến đường, nhiều dự án, nhà cửa, trang trại, cây cối, hoa màu của nhân dân, hàng nghìn hộ dân phải di dời chỗ ở.

Đất K phục vụ cho công trình còn nhiều tảng đá to không đảm bảo

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, các đơn vị thi công còn thiếu tinh thần trách nhiệm, nhiều hạng mục chưa đạt, nguồn nguyên liệu không đúng nguồn gốc đã được phê duyệt, có đoạn còn lấy đất phong hóa, đất tận thu đưa vào công trình, (như đồi đất phong hóa tại xã Quỳnh Tân, Quỳnh Lưu), bóc phong hóa còn gồ ghề, chỗ cao chỗ sau nhưng đã tiến hành đổ đất để thi công, nguồn đất phong hóa bóc ra đổ không đúng quy định. Công tác bảo vệ môi trường, công tác an toàn trong thi công chưa được coi trọng.

Xe chở vật liệu phục vụ cho công trình kéo đất bùn lết ra trục đường chính gây ô nhiễm.

Để công trình đường Cao tốc Bắc - Nam trong suốt quá trình thi công đúng chất lượng, đảm bảo kỹ, mỹ thuật, công trình phải tuyệt đối thực hiện theo thiết kế, dự toán đã được phê duyệt. Đề nghị các cơ quan chức năng cần tiến hành kiểm tra và có biện pháp chấn chỉnh đối với các nhà thầu. Như vậy thì người dân mới không bị ảnh hưởng bởi môi trường và chất lượng công trình mới đảm bảo và đúng tiến độ.

Tác giả: Văn Phú

Nguồn tin: moitruongvadothi.vn