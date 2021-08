Nghệ An: Công khai các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý

Trong tỉnh

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 quy định việc rà soát, công bố, công khai danh mục, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Nghệ An.