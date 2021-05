Nghệ An: Công an điều tra hành vi hủy hoại tài sản của 2 cán bộ quản lý rừng

Ngày 05/5, thông tin từ ông Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An: Huyện đã chỉ đạo Công an điều tra làm rõ hành vi hủy hoại tài sản của các cá nhân liên quan đến việc hàng loạt cây trồng bị chết, hư hỏng bất thường. Hiện Công an huyện Nam Đàn đang vào cuộc và chưa có kết quả.

Trước đó, ngày 16/3/2021, ông Nguyễn Tiến Lâm - Phó Giám đốc sở NN&PTNT Nghệ An ký văn bản số 804/SNN-KL gửi UBND huyện Nam Đàn về việc: “Cây chết bất thường tại khu vực tổ chức lễ phát động Tết trồng cây cấp tỉnh xuân Tân Sửu năm 2021”.

Có 100 cây hoa Ban được trồng dịp tết Tân Sửu 2021

Nội dung nêu: Từ kết quả kiểm tra ban đầu của Chi cục Kiểm lâm, sở NN&PTNT bước đầu nhận định đây có thể là một vụ việc phá hoại cây trồng có chủ đích. Vì vậy, Sở NN&PTNT đề nghị UBND huyện Nam Đàn nhanh chóng chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn vào cuộc, điều tra xác minh, làm rõ nguyên nhân và xử lý vụ việc theo đúng quy định của Pháp luật.

Nhiều cây bị chết bất thường sau khi trồng

Cũng theo thông tin từ Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn: Hai trường hợp liên quan đến sự việc đều là cán bộ thuộc Ban quản lý Rừng Đặc dụng huyện này. Đáng kể có một người là Trưởng phòng.

Theo thông tin có được: ngày 19/2/2021 tức mùng 8 tết Tân Sửu, Sở NN&PTNT Nghệ An phối hợp với UBND huyện Nam Đàn tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác” xuân Tân Sửu năm 2021. Đợt này, có 100 cây hoa Ban đã được Ban tổ chức trồng dọc tuyến đường về mộ Vua Mai Hắc Đế.

Tuy nhiên, đến ngày 16/3, tại khu vực này có hàng loạt cây có dấu hiệu héo úa, bốc mùi, chết bất thường. Theo kiểm tra của cơ quan chức năng, có 44 cây bị cháy lá, rụng lá , xem xét lá rụng có mùi hóa chất. Ngoài ra, có 21 cây bị nhấc gốc và có hiện tượng lá héo, 35 cây còn lại không bị tác động vẫn sinh trưởng bình thường.

Có dấu hiệu hủy hoại tài sản trọng vụ việc.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về sự việc, ông Lê Đình Minh - Giám đốc Ban quản lý Rừng Đặc dụng Nam Đàn, chối bỏ: “Mọi việc bình thường rứa (vậy - PV), cây mô (đâu - PV) chết, mấy cây bị nghiêng nghiêng dân cứ làm rạo lên…Một số cây chết bên Nghi Lộc (Ban Quản lý rừng phòng hộ Nghi Lộc, đơn vị cung cấp cây giống - PV)” không đảm bảo họ trồng lại rồi.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

