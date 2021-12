Nghệ An cơ bản hoàn thành tiêm vaccine mũi 1 cho học sinh trung học phổ thông

Việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em 12 - 17 tuổi sẽ thực hiện theo lộ trình từ lứa tuổi cao đến thấp (tiêm trước cho lứa tuổi 16-17 tuổi và hạ dần độ tuổi) theo tiến độ cung ứng vaccine và tình hình dịch tại địa phương.

Đây là đợt tiêm thứ hai tỉnh Nghệ An tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dưới 18 tuổi. Việc tiêm vaccine trong đợt thứ hai này đối với học sinh Nghệ An được đánh giá là đảm bảo an toàn, đúng quy trình.

Theo thông tin từ Sở Y tế Nghệ An cho biết: 21.060 liều vaccine được phân bổ tiêm cho học sinh bậc trung học phổ thông các địa phương 5 huyện Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phog, Kỳ Sơn và Thị xã Thái Hòa do đợt tiêm trước chưa được tiêm vì đang thiếu vaccine và tiếp tục tiêm cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Vinh.

Việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho nhóm trẻ 12 - 17 tuổi sẽ thực hiện theo lộ trình từ lứa tuổi cao đến thấp (tiêm trước cho lứa tuổi 16-17 tuổi và hạ dần độ tuổi) theo tiến độ cung ứng vaccine và tình hình dịch tại địa phương.

Tại các điểm tiêm, công tác tiêm chủng được thực hiện đúng quy định và tuân thủ thông điệp “5K”. Các học sinh được hướng dẫn khai báo y tế, khám sàng lọc, ngồi chờ theo thứ tự, tuân thủ quy trình một chiều và theo dõi sức khỏe 30 phút sau tiêm. Tất cả các em sau khi tiêm xong đều có sức khỏe bình thường.

Trước khi bước vào chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 trẻ 12-17 tuổi, Nghệ An đã có những bước chuẩn bị chu đáo. Ngành Y tế tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho tất cả các điểm tiêm trên địa bàn tỉnh. Ngành huy động tối đa các đơn vị y tế trên địa bàn toàn tỉnh để tổ chức bảo đảm an toàn trong tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Các khâu, bước khám sàng lọc, thực hành tiêm chủng, chờ sau tiêm, tư vấn dặn dò học sinh sau khi tiêm, theo dõi sau tiêm khi học sinh trở về nhà… đều đã được lên phương án kỹ.

Đây là đợt tiêm thứ hai tỉnh Nghệ An tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dưới 18 tuổi với 21.060 liều. Ảnh: Bích Huệ/TTXVN

Tại mỗi điểm tiêm, ngành Y tế bố trí 1 kíp bác sỹ xử lý cấp cứu những tai biến nếu có xảy ra. Ngành Y tế cũng chỉ đạo việc lập danh sách, thông báo cho trẻ đến tiêm theo khung giờ để đảm bảo không tập trung quá đông trong cùng một thời điểm; bố trí giữ khoảng cách trong khi chờ đến lượt tiêm vaccine.

Sau khi kết thúc đợt tiêm thứ hai này, Nghệ An cơ bản hoàn thành việc tiêm vaccine mũi 1 dành cho học sinh trung học phổ thông. Theo đánh giá của Sở Y tế, việc tiêm vaccine trong toàn tỉnh đã thực hiện theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn. Số học sinh chưa tiêm chiếm tỷ lệ rất nhỏ chủ yếu là học sinh có bệnh nền hoặc chưa đủ điều kiện để tiêm trong đợt này vì nhiều lý do cá nhân.

Tác giả: Bích Huệ

Nguồn tin: Báo Tin tức