Nghệ An: Chưa ghi nhận phản ứng nặng sau tiêm vắc-xin phòng COVID-19

Thực hiện kế hoạch tiêm vắc-xin phòng ngừa COVID-19 của Bộ Y tế cũng như của tỉnh, ngày 20/4, tỉnh Nghệ An triển khai tiêm vắc-xin cho 4 đơn vị y tế trên địa bàn đó là: Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Nam, Bệnh viện đa khoa TP Vinh, Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An và TTYT Thị xã Cửa Lò.

Con Cuông là huyện được tỉnh Nghệ An chọn triển khai tiêm chủng đầu tiên vì đang thực hiện cách ly y tế tập trung 224 công dân nhập cảnh từ Nhật Bản ngày 14/4, trong đó có 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam.

Vì thế việc triển khai tiêm cho hơn 230 liều vắc-xin phòng COVID-19 cán bộ y tế và lực lượng làm nhiệm vụ cách ly phòng, chống dịch ở đây là hết sức quan trọng.

BS Hà Văn Quỳnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An là người được tiêm vắc-xin phòng COVID-19 đầu tiên ở huyện Con Cuông và cũng là đầu tiên ở tỉnh Nghệ An chia sẻ: “Tôi rất yên tâm khi được tiêm vắc-xin COVID-19 và tin rằng cùng với ý thức phòng chống dịch của người dân thì vắc-xin sẽ là vũ khí hữu hiệu giúp bảo vệ cộng đồng an toàn trước đại dịch”.

Tính đến cuối giờ chiều ngày 20/4, hoạt động tiêm vắc-xin phòng COVID-19 tại huyện Con Cuông đã và đang diễn ra đúng quy định, an toàn, 232 người sau khi tiêm vắc-xin đều được theo dõi 30 phút và chưa có trường hợp nào xuất hiện những triệu chứng bất thường về sức khỏe và các phản ứng nặng sau tiêm.

BS CKII Nguyễn Hồng Trường, Giám đốc Bệnh viện ĐK TP Vinh tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19

Còn tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh và Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, chiến dịch tiêm vắc-xin phòng chống COVID-19 cho cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế là những người tiếp xúc đầu tiên đối với các đối tượng có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 được sắp xếp triển khai vào buổi chiều để đảm bảo hoạt động khám, chữa bệnh cho người dân.

“Bệnh viện sẽ ưu tiên các cán bộ, nhân viên y tế tiếp xúc đầu đối với các đối tượng có nguy cơ mắc COVID-19 như khoa khám bệnh, khoa cấp cứu, khoa bệnh nhiệt đới và những nơi tiếp xúc đầu tiên với người bệnh đến khám, sàng lọc ban đầu, đây là những đối tượng co nguy cơ bị lây nhiễm cao. Những ngày tiếp theo sẽ tiêm cho các khoa hồi sức tích cực - chống độc, ngoại khoa,… và các thành viên Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19”. Bác sĩ Phạm Văn Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa TP Vinh cho biết.

TS.BS Phạm Hồng Phương, Phó Giám đốc Bệnh viện HNĐK Nghệ An chia sẻ, việc triển khai tiêm chủng được được bệnh viện chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học từ khâu xây dựng kế hoạch tiêm; rà soát, lập danh sách các đối tượng ưu tiên theo quy định; tập huấn các nội dung liên quan đến công tác tiêm chủng cho nhân viên y tế, bố trí các điểm tiêm, khu vực khám sàng lọc trước khi tiêm… đặc biệt chú trọng xử lý các phản ứng sau tiêm theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Lãnh đạo Bệnh viện HNĐK Nghệ An tiêm vắc-xin phòng COVID-19

Để đảm bảo tuyệt đối cho chiến dịch tiêm chủng vắc-xin COVID-19, trước đó tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo ngành y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức các lớp tập huấn kiến thức về quy trình tiêm chủng an toàn, kỹ năng tiêm, sử dụng và bảo quản vắc-xin, các xử trí các phản ứng bất lợi sau tiêm cho các cán bộ trực tiếp triển khai chiến dịch của các đơn vị triển khai tiêm của các bệnh viện, TTYT…

Đồng thời phê duyệt kế hoạch phân bổ 18.500 liều vắc-xin được Bộ Y tế cấp đợt này cho các đơn vị thực hiện chiến dịch.

Chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 ở nghệ An được triển khai từ ngày 20/4 đến hết ngày 5/5/2021.

TS.BS Nguyễn Văn Định, Giám đốc CDC Nghệ An cho biết, tính đến hết ngày 20/4, toàn tỉnh Nghệ An đã tiêm được 501 người được tiêm chủng, trong đó: Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Nam 232 người; Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An 156 người; Bệnh viện đa khoa TP Vinh 94 người và Trung tâm y tế Cửa Lò 19 người.

Các đối tượng được tiêm vắc-xin phòng COVID-19 đợt đầu này đều thuộc nhóm ưu tiên gồm đội ngũ cán bộ, y bác sĩ các bệnh viện, TTYT và các thành viên tham gia công tác phòng, chống COVID-19 tại các địa phương.

Sau khi tiêm vắc-xin phòng COVID-19, tất cả các trường hợp đều được theo dõi sức khỏe kỹ càng và chưa có trường hợp nào xuất hiện những triệu chứng bất thường về sức khỏe sau tiêm.

Tác giả: Từ Thành

Nguồn tin: Báo Sức khỏe & Đời sống