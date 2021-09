Nghệ An: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu gấp rút hoàn thành 2 lò hỏa táng

Tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ

Ngày 1/9/2021, Môi trường và Đô thị có bài viết: “Nghệ An: Dự án đài hóa thân nằm trên giấy, người chết khó khăn trong mai táng” phản ánh về việc đã hơn 4 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư, đến nay Dự án Công viên sinh thái Vĩnh Hằng (ở xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên) với vốn đầu tư gần 500 tỉ đồng vẫn nằm trên giấy, trong khi đó, người chết vì Covid-19 lại không có chỗ thiêu.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung giao UBND huyện Hưng Nguyên, các Sở ngành, đơn vị liên quan rút kinh nghiệm giai đoạn 01, tập trung chuẩn bị các điều kiện để triển khai Giai đoạn 02 của dự án trong thời gian sớm nhất.

Sau khi phản ánh, ngày 6/9/2021 chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung, PCT tỉnh Lê Ngọc Hoa, đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã có buổi làm việc với Chủ đầu tư, UBND huyện Hưng Nguyên, UBND xã Hưng Tây để tìm phương án xử lý.

Sau khi nghe chủ đầu tư dự án, UBND huyện Hưng Nguyên báo cáo tình hình thực hiện, các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, phương án thực hiện để đẩy nhanh triển khai xây dựng dự án, ý kiến của các thành viên dự họp, chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã có kết luận:

Dự án đầu tư Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên là dự án quan trọng với mục đích phục vụ dân sinh, đáp ứng nhu cầu trong việc mai táng của người dân TP Vinh và vùng phụ cận. Dự án áp dụng giải pháp công nghệ mai táng hiện đại, tiết kiệm, văn hóa, bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai quá chậm, nguyên nhân chủ yếu do công tác chỉ đạo phối hợp của huyện, xã trong việc giải phóng mặt bằng (GPMB), bàn giao đất cho dự án chưa được quyết liệt, cần được rút kinh nghiệm và tập trung chỉ đạo thời gian tới.

Do tình hình dịch Covid -19 diễn biến phức tạp nên chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao Chủ đầu tư và các Sở ngành, UBND huyện Hưng Nguyên, UBND xã Hưng Tây phối hợp, đẩy nhanh tiến độ, đưa 02 lò hỏa táng vào hoạt động trước 30/11/2021.

Để dự án triển khai kịp thời, hoàn thành sớm nhất phục vụ dân sinh, tình hình dịch bệnh Covid-19, chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung yêu cầu: Giải phóng mặt bằng, bàn giao đất giai đoạn 1 (32,55 ha).

Đối với phần diện tích đất chồng lấn thuộc phạm vi cải tạo, phục hồi môi trường tại khu vực 1A, 1B, 1D eo Gió, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên (hiện Cty TNHH VSIP Nghệ An đang quản lý) và đất do xã quản lý, yêu cầu bàn giao cho chủ đầu tư dự án trước ngày 10/9/2021 để triển khai xây dựng các công trình phục vụ việc hỏa táng. Giao sở TN&MT, UBND huyện Hưng Nguyên phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan, thực hiện kịp thời, đảm bảo tiến độ quy định.

Đối với phần diện tích đất hộ dân đang dử dụng: Cho phép áp dụng bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng theo đơn giá trồng cây phân tán tương tự phương án bồi thường, hỗ trợ áp dụng trong cùng khu vực khi thực hiện dự án Vùng nguyên liệu san lấp mặt bằng của VSIP Nghệ An. Thống nhất chưa xem xét việc hỗ trợ khác đối với các hộ dân sản xuất lâm nghiệp trên đất đang do UBND xã Hưng Tây quản lý.

Đối với kiến nghị về bồi thường, hỗ trợ diện tích đất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản, giao sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, UBND huyện Hưng Nguyên kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh đảm bảo theo đúng quy định.

Yêu cầu chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên quán triệt trong hệ thống chính trị các cấp, tuyên truyền, vận động để người dân thực hiện, hoàn thành việc GPMB, bàn giao toàn bộ phần đất còn lại của giai đoạn 1 cho chủ đầu tư dự án trước ngày 20/9/2021.

Sau khi tiếp nhận mặt bằng, đề nghị Chủ đầu tư dự án tập trung nguồn lực về tài chính, nhân lực, thiết bị máy móc thì công gấp rút hoàn thành 2 lò hỏa táng và các công trình phụ trợ liên quan trước ngày 30/11/2021.

Giao UBND huyện Hưng Nguyên, các Sở ngành, đơn vị liên quan rút kinh nghiệm giai đoạn 01, tập trung chuẩn bị các điều kiện để triển khai Giai đoạn 02 của dự án trong thời gian sớm nhất, đảm bảo đúng tiến độ đầu tư, quy hoạch xây dựng của dự án đã được phê duyệt.

Do thời điểm dịch Covid-19 bùng phát và tính chất đặc biệt cấp bách của dự án, đề nghị Cty TNHH Phúc Lạc Viên – Đài hóa thân hoàn vũ Nghệ An tiếp tục tích cực phối hợp với UBND huyện Hưng Nguyên, UBND xã Hưng Tây hoàn thành việc hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án; tập trung nguồn lực, khẩn trương thi công xây dựng Nhà hỏa táng, các hạng mục phụ trợ (giai đoạn 01) và đường vào dự án đảm bảo chất lượng, vệ sinh môi trường, tuyệt đối an toàn, rút ngắn thời gian hoàn thành đưa vào sử dụng sớm nhất.

Yêu cầu các sở ngành và địa phương chủ động phối hợp, hỗ trợ chủ đầu tư dự án hoàn thiện các thủ tục và thi công xây dựng đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện theo quy định để Dự án đưa vào hoạt động kịp thời, hiệu quả.

Công nghệ hiện đại, bảo vệ môi trường, tiết kiệm, văn hóa

Như chúng tôi đã thông tin, dự án Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận Chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3762/QĐ-UBND ngày 17/8/2017.

Dự án do công ty TNHH Phúc Lạc Viên – Đài hóa thân Hoàn Vũ Nghệ An làm chủ đầu tư. Đây là công ty thuộc tập đoàn Hợp Lực của ông Nguyễn Văn Đệ (còn gọi là “bầu” Đệ làm CT HĐQT) có năng lực, kinh nghiệm trong việc xây dựng công viên nghĩa trang sinh thái. Với Công nghệ mai táng hiện đại, bảo vệ môi trường, tiết kiệm, văn hóa, tập đoàn này đã thực hiện thành công hàng chục dự án trên khắp cả nước, điển hình là 2 dự án đang hoạt động rất tốt tại Hà Tĩnh và Thanh Hóa.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 500 tỉ đồng, được xây dựng mới trên khu đất rộng 85 ha. Dự án sẽ đáp ứng 47.080 mộ phần bao gồm: 2.500 mộ chôn cất 1 lần, 3.800 mộ di chuyển quy tập, 27.540 mộ cát táng sau hung táng, 8.650 mộ cát táng sau hỏa táng, 4.590 mộ hung táng là cho 1 chu kỳ mai táng (chu kỳ hung táng trung bình là 7 năm quay vòng 1 lần, mộ hung táng quay vòng 6 lần), số ca hỏa táng là 432.000 ca, số ô lưu tro cốt là 9.950 ô.

Khu vực xây dựng lò hỏa táng nằm trong eo gió, cách khu dân cư cả ngàn mét, sự dụng công nghệ hiện đại nên rất ít tác động đến môi trường, người dân.

Quy mô trung bình số ca hung táng 551 ca/năm, chôn cất 1 lần là 50 cốt 199 ca/năm, mộ di chuyển quy tập 76 mộ/năm, cát táng sau hỏa táng là 173 ca/năm. Dự án công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng nhằm phục vụ các hình thức mai táng như: Hỏa táng, hung táng, cát táng, chôn cất 1 lần, di chuyển mộ phần và quy tập.

Ngày 26/12/2019 dự án được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại quyết định số 5416/QĐ-UBND.

Sau một thời gian bị “treo” do vướng mắc giải phóng mặt bằng, ngày 9/2/2021, UBND tỉnh Nghệ An đã ký quyết định số 383/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Công viên sinh thái Vĩnh Hằng tại xã Hưng Tây. Ngày 14/4/2021, Dự án cũng được phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 (lần 2) tại quyết định số 992.

Tác giả: Thục Anh - Vinh Quang

Nguồn tin: moitruongvadothi.vn