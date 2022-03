Nghệ An: Chủ tịch huyện Anh Sơn 'bất ngờ' với xếp hạng thấp về cải cách hành chính

UBND tỉnh Nghệ An vừa công bố chỉ số và xếp hạng Cải cách hành chính các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã tỉnh Nghệ An năm 2021. Trong đó, về kết quả chỉ số và xếp hạng cải cách hành chính các đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh năm 2021: Công an tỉnh xếp thứ nhất với 97,25 điểm; Cục Hải quan ở vị trí cuối cùng với 96,08 điểm.

Đối với kết quả chỉ số và xếp hạng cải cách hành chính các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh năm 2021, Sở Tài chính đứng thứ nhất với 91,39 điểm, Ban Dân tộc thấp nhất với 84,14 điểm.

Kết quả chỉ số và xếp hạng cải cách hành chính UBND các huyện, thành phố, thị xã năm 2021: TP Vinh đứng thứ nhất với 84,76 điểm; huyện Anh Sơn thấp nhất với 79,01 điểm.

Huyện Anh Sơn đứng cuối bảng xếp hạng về Cải cách hành chính trong 21 huyện, thành phố, thị xã năm 2021

Trao đổi với PV, ông Hoàng Quyền, Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn tỏ ra khá bất ngờ khi huyện Anh Sơn đứng cuối về chỉ số xếp hạng. Đồng thời, Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn cho biết, đầu tuần sẽ tổ chức họp các phòng, ban về việc này.

“Khi nghe xong báo cáo thì tôi cho anh em ra lại. Xem cụ thể nguyên nhân như thế nào, nếu đúng như vậy thì đầu tuần sau tôi sẽ tổ chức cuộc họp làm rõ từng đơn vị, từng ngành”, ông Quyền nói.

Ngoài ra, các đơn vị cũng bị kết quả xếp loại thấp như: Bảo hiểm xã hội tỉnh; Sở Tài Nguyên môi trường; Sở Công thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; huyện Kỳ Sơn, huyện Quỳ Hợp...

Tác giả: Văn Bình



Nguồn tin: ANTT/NĐT