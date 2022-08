Nghệ An: Cháy nhà hàng nghi do chập điện

Vào hồi 4h30 ngày 3/8, Trung tâm chi huy PCCC&CNCH - Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo xảy ra cháy tại nhà hàng Vườn Xoài thuộc xóm Hương Quang, xã Yên Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An).



Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh đã nhanh chóng chỉ đạo Đội CC&CNCH số 5 huy động 2 xe chữa cháy cùng 16 CBCS nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai chữa cháy.



Nhà hàng Vườn Xoài được xây dựng với nhiều hạng mục được làm bằng tre và mái tranh nên lửa rất dễ lan nhanh. Tuy nhiên, nhờ sự có mặt kịp thời của lực lượng Đội CC&CNCH số 5 nên vụ hỏa hoạn nhanh chóng bị khống chế, không lan sang khu nhà hàng chính, cũng như các hộ dân xung quanh.

Hiện trường vụ cháy tại nhà hàng Vườn Xoài thuộc xóm Hương Quang, xã Yên Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An)

Theo anh N.V.C, một người dân có mặt tham gia chữa cháy, thời điểm xảy ra sự việc diễn ra vào lúc sáng sớm, nhưng nhờ sự hô hào và thông báo kịp thời cho phía PCCC nên lửa đã không lan sang các nhà dân bên cạnh. Cũng theo anh C, nguyên nhân vụ cháy nghi do chập điện.



Theo ghi nhận tại hiện trường, khu vực nhà hàng được làm bằng tre bị thiêu rụi, nhiều tấm tôn bị biến dạng do lửa. Khung trần nhà bên cạnh nhà tre bị lửa phá hủy, các khung thép biến dạng, rơi xuống đất.



Bên cạnh đó, lửa thiếu rụi 2 chiếc xe máy, 2 chiếc xe đạp dựng cạnh nhà hàng. Chiếc xe ô tô 7 chỗ đặt trong nhà hàng cũng bị hư hỏng phần đầu.



Vụ cháy đã không gây thiệt hại về người. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Phan Huy

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn