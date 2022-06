Nghệ An: Chây ì khắc phục vi phạm tại Dự án nông nghiệp chất lượng cao ở huyện Nghi Lộc

Your browser does not support the video tag.

Clip chân cột điện cao áp 220kV thành ao chăn vịt

Tứ phía cột điện cao áp biến thành ao nuôi vịt

Ngày 26/11/2021, quá trình kiểm tra định kỳ của đơn vị vận hành thuộc Truyền tải điện Nghệ An (trực thuộc công ty Truyền tải điện 1) phát hiện vụ việc vi phạm an toàn hành lang ĐZ 22kV Quỳnh Lưu - Vinh. Thông tin từ Truyền tải điện Nghệ An, sự việc liên quan đến quá trình triển khai Dự án đầu tư cơ sở sản xuất nông nghiệp chất lượng cao do Công ty TNHH đầu tư xây dựng Hoàng Anh (Cty Hoàng Anh) làm Chủ đầu tư.

Theo đó, tại vị trí cột 151 thuộc xã Nghi Vạn (Nghi Lộc - Nghệ An) đã bị một số cá nhân dùng máy múc đào xới đất xung quanh. Theo ước lượng, có khoảng 100 m3 đất đã bị đào sâu tại vị trí chân cột điện cao áp này. Ngay sau đó, đơn vị này đã mời đại diện UBND xã lập biên bản vi phạm, yêu cầu dừng thi công để phối hợp thực hiện các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo an toàn cho công trình.

Nhiều lần được yêu cầu hoàn trả mặt bằng, Cty Hoàng Anh vẫn chưa thực hiện

Tuy nhiên, đến ngày 27/11/2021, vị trí này tiếp tục bị các cá nhân đào xới trên diện rộng và sâu hơn. Dù được đơn vị quản lý và chính quyền địa phương yêu cầu tạm dừng nhưng việc đào xới đất vẫn ngang nhiên diễn ra.

Đặc biệt hơn, tại buổi làm việc với Truyền tải điện Nghệ An và UBND xã Nghi Vạn, ông Lê Văn Hải - Giám đốc Cty Hoàng Anh đã thừa nhận, cam kết hoàn trả hiện trạng trước ngày 10/12/2021. Tuy nhiên, nhiều tháng sau Cty Hoàng Anh vẫn chưa thực hiện theo cam kết.

Quá thời hạn, vị trí cột số 151 thành ao chăn vịt.

Được biết, sau nhiều lần Truyền tải điện Nghệ An gửi văn bản cho chính quyền các cấp, đến ngày 03/6/2022 sở Công thương Nghệ An đã chủ trì buổi làm việc với các bên liên quan đến sự việc để giải quyết dứt điểm. Cũng tại đây, đại diện Cty Hoàng Anh tiếp tục nhận trách nhiệm về vụ việc. Theo thống nhất, hạn chót để Cty Hoàng Anh hoàn trả hiện trạng là ngày 15/6/2022.

Thế nhưng, đến ngày 16/6/2022 và những ngày tiếp theo, tại vị trí cột điện cao áp số 151 vẫn như cũ. Theo quan sát, một phía của cột điện đã được san lấp một phần, 3 phía còn lại chìm trong bể nước. Đây trở thành một cái ao “khủng” để chăn vịt.

Tự ý san lấp hơn 4.500 m2 đất sản xuất nông nghiệp trái phép

Không chỉ dừng lại ở việc đào xới ngay dưới chân cột điện cao áp mất an toàn, Cty Hoàng Anh còn tự ý san lấp hàng ngàn m2 đất sản xuất nông nghiệp.

Theo ghi nhận, toàn bộ diện tích đất sản xuất lúa nước đã “được” đơn vị này tiến hành san lấp đất chồng lên trên quy mô lớn. Được biết, đây là diện tích sản xuất nông nghiệp của người dân xã Nghi Vạn đã được Cty Hoàng Anh thu mua lại nhưng chưa chuyển đổi mục đích sử dụng.

San lấp đất sản xuất lúa nước

Xác nhận từ ông Phan Công Văn - Chủ tịch UBND xã Nghi Vạn về việc Cty Hoàng Anh san lấp trái phép trên đất nông nghiệp là có. Đồng thời sư việc địa phương đã lập biên bản và có báo cáo lên UBND huyện.

Thông tin thêm từ phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nghi Lộc, sau khi có phản ánh cũng như ý kiến của bên Truyền tải điện, các phòng liên quan đã có kiểm tra thực trạng và có hướng xử lý.

Số liệu đo đạc từ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Nghi Lộc cho biết: Diện tích đất đã bị san lấp trái phép lên tới 4.555,64m2. Trong đó chủ yếu là đất chuyên trồng lúa nước, sốt ít còn lại là đất chưa sử dụng.

Hơn 4.500 m2 đất bị san lấp trái quy định.

Hiện nay, phòng Tư pháp huyện đang tiến hành quy trình để trình lãnh đạo UBND huyện ra Quyết định xử phạt đối với vi phạm của Cty Hoàng Anh.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.

Mức phạt khi tự ý san lấp đất nông nghiệp Nếu thực hiện hành vi trên, tùy thuộc vào diện tích đất bị hủy hoại, sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi hủy hoại đất theo quy định tại Điều 15 Nghị định 91/2019/NĐ-CP. Theo quy định tại Điều 15 Nghị định 91/2019/NĐ-CP, hành vi tự ý san lấp đất nông nghiệp bị phạt tiền từ 2 triệu đồng - 150 triệu đồng tùy thuộc vào diện tích đất san lấp. Cụ thể, phạt tiền từ 2 triệu đồng - 5 triệu đồng nếu diện tích đất bị hủy hoại dưới 0,05 ha. Phạt tiền từ 5 triệu đồng – 10 triệu đồng nếu diện tích đất bị hủy hoại từ 0,05 ha đến dưới 0,1 ha. Phạt tiền từ 10 triệu đồng – 30 triệu đồng nếu diện tích đất bị hủy hoại từ 0,1 ha đến dưới 0,5 ha. Phạt tiền từ 30 triệu đồng - 60 triệu đồng nếu diện tích đất bị hủy hoại từ 0,5 ha đến dưới 01 ha Phạt tiền từ 60 triệu đồng – 150 triệu đồng nếu diện tích đất bị hủy hoại từ 1 ha trở lên.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: Pháp luật Plus