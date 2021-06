Nghệ An: Chạy đua khốc liệt với thời gian ở nơi "săn" Covid-19

CDC Nghệ An có tổng số 221 cán bộ, bác sỹ và nhân viên y tế. Kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát ở Vinh (13/6) đến nay, trung tâm đã huy động toàn bộ để truy vết, lấy mẫu và làm xét nghiệm. Từ ngày 19/6, CDC Nghệ An được Tập đoàn VinGroup hỗ trợ sinh phẩm và 3 máy xét nghiệm PCR cùng nhân lực vận hành thiết bị. Ngoài xét nghiệm, sàng lọc trong cộng đồng, CDC Nghệ An còn thực hiện test nhanh hoặc làm xét nghiệm PCR cho những người dân có nhu cầu.