Nghệ An: Chất thải xây dựng ‘bủa vây’ công trình giao thông đường Hoàng Phan Thái

Ngày 12/10, người dân sống bên đường Hoàng Phan Thái, xã Nghi Phú, TP. Vinh đoạn từ Đại lộ Lê-Nin nối Quốc lộ 1A phản ánh về tình trạng chất thải xây dựng như: nhựa đường, xi-măng, gạch đá… không được đơn vị thi công vận chuyển đến nơi đúng qui định, gây nên tình trạng ô nhiễm hai bên đường.

Cống thoát nước "mất nắp" nằm ngay bên cạnh đường không có cảnh báo

Theo ghi nhận của PV, tại dự án nâng cấp, cải tạo đường Hoàng Phan Thái đoạn từ Đại lộ Lê-Nin nối Quốc lộ 1A đã được đơn vị thi công trải thảm, kẻ vạch đường và đang hoàn thành một số hạng mục khác.

Nhựa đường không được thu gom vận chuyển đến nơi qui định

Tuy nhiên, hai bên đường Hoàng Phan Thái, hàng chục khối chất thải xây dựng được tập kết rải rác từ lâu không được vận chuyển đi. Một số cống thoát nước không có nắp đậy và biển cảnh báo nguy hiểm. Bên cạnh đó, một số đoạn bê tông bó vỉa hè đã làm xong có dấu hiệu bong tróc, nứt nẻ.

Đá rải đường cùng đất được chất đống bên đường

Trao đổi với PV, ông Trần Xuân Lễ, Giám đốc Ban quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng TP.Vinh cho biết, dự án đường Hoàng Phan Thái đang trong quá trình thi công nên phải đổ thải hai bên. Khi nào đủ trữ lượng, đơn vị thi công mới vận chuyển đi được.

Bó vỉa bằng bê tông vừa làm xong đã bị bong ra

Nhựa đường thải ra không được vận chuyển gây ô nhiễm

Khi PV đặt vấn đề hỏi thêm về thông tin dự án, ông Lễ từ chối cung cấp với lý do, người phụ trách thuộc bộ phận kỹ thuật hiện tại đang đi vắng.

Chất thải xây dựng và rác được chất đống trong khu dân cư

Vật liệu xây dựng, nhựa đường lẫn lộn tập kết bên đường

Được biết, gói thầu số 2: Phần xây lắp công trình Nâng cấp, cải tạo đường Hoàng Phan Thái (đoạn nối Quốc lộ 1A đến Đại lộ Lê-Nin) TP.Vinh có tổng mức đầu tư là 9.482.684.000 đồng.

Đơn vị trúng thầu thi công: Liên danh Công ty CP Xây dựng Ngân An – Công ty CP Xây dựng 484. Đại diện Liên danh Công ty CP xây dựng Ngân An có địa chỉ : Khối 3, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, Nghệ An. Đại diện pháp luật là bà: Đặng Thị Thanh Ngân.

Tác giả: Văn Bình

