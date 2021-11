Nghệ An: Chậm tiến độ và tồn tại nhiều sai phạm kéo dài tại các dự án

Các dự án nơi đây đều tồn tại những sai phạm kéo dài.

Theo tìm hiểu được biết, hiện nay, trên khu đất kinh doanh nông sản và ngành hàng tổng hợp Tây chợ Vinh thuộc thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An có 03 dự án. Dự án thứ nhất là Khu dịch vụ tổng hợp thương mại sông Tiền tại khối 1, phường Hồng Sơn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An do Công ty XDTM Sông Tiền làm chủ đầu tư. Quy hoạch dự án được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 1795/QĐ-UBND ngày 15/5/2017.

Dự án thứ 2 là Khu nhà dịch vụ thương mại và bãi đậu xe tại khối 1, phường Hồng Sơn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An do Công ty CP vật tư thiết bị và xây dựng Nghệ An làm chủ đầu tư. Quy hoạch dự án được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 3874/QĐ-UBND ngày 11/8/2016.

Dự án thứ 3 là Khu kinh doanh nông sản và ngành hàng tổng hợp Tây chợ Vinh, phường Hồng Sơn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An do Ban quản lý dự án chợ Vinh làm chủ đầu tư. Quy hoạch điều chỉnh dự án được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 2/1/2013.

Tại văn bản số 7163/UBND –QLĐT, ngày 27/10/202, của UBND thành phố Vinh về việc báo cáo các dự án tại khu đất kinh doanh nông sản và ngành hàng tổng hợp Tây chợ Vinh đã chỉ ra hiện trạng thực hiện các dự án.

Khu vực này đã 2 lần phát sinh dịch bệnh lan rộng.

Cụ thể, tại dự án Khu kinh doanh nông sản và ngành hàng tổng hợp Tây chợ Vinh, chủ đầu tư đã xây dựng các hạng mục công trình không đúng quy hoạch được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 02/QĐ.UBND-XD ngày 02/01/2013 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu kinh doanh nông sản và ngành hàng tổng hợp Tây chợ Vinh tại phường Hồng Sơn, thành phố Vinh. Cụ thể, tại các vị trí theo quy hoạch xây dựng các hạng mục 10,11,14,15,16,17,18,19,20,23, Công ty CP XDTM Sông Tiền xây dựng 02 công trình bằng mái lợp tôn vào thời gian từ năm 2015 đến năm 2016, tổng diện tích xây dựng khoảng 3760 m2. Tại thời điểm xây dựng, Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố và UBND phường Hồng Sơn kiểm tra và chỉ lập biên bản làm việc, không lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính.

Tại dự án Khu nhà dịch vụ thương mại và bãi đậu xe, hiện tại chủ đầu tư đã xây dựng hạng mục số 3 (nhà dịch vụ, thương mại) theo quy hoạch đã được phê duyệt. Ngoài ra, Công ty dựng tạm các ki ốt (kết cấu bằng thép hộp và tôn) áp sau hạng mục nhà số 3, sử dụng cho thuê kinh doanh hàng hoa quả, vị trí bãi đậu xe vận chuyển bốc dỡ hàng hóa, thời gian xây dựng từ năm 2017 đến năm 2019. Tại thời điểm xây dựng, Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố Vinh và UBND phường Hồng Sơn kiểm tra và chỉ lập biên bản làm việc, không lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính.

Mặt khác, tại Quyết định số 3874/QĐ-UBND, ngày 11/8/2016, về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở dịch vụ thương mại và bãi đậu xe tại khối 1, phường Hồng Sơn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Tại đây, các hạng mục được phê duyệt gồm: Cổng vào, nhà ki ốt cao 2 tầng, nhà dịch vụ thương mại, cao 3 tầng, vườn hoa, cây xanh, bãi đậu xe ngoài trời. Hiện nay, thời hạn thực hiện dự án đã hết, nhưng ngoài việc có một số hạng mục xây dựng sai như đã nói trên thì hạng mục vườn hoa, cây xanh chưa thấy đâu?.

Tại dự án Khu dịch vụ tổng hợp thương mại Sông Tiền, hiện chủ đầu tư chưa xây dựng các hạng mục theo quy hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 1795/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An, ngày 04/05/2017. Tại quy hoạch chi tiết xây dựng gồm các hạng mục: cổng vào, khách sạn cao 9 tầng, nhà phụ trợ cao 1 tầng, bãi đậu xe, tiểu cảnh non bộ. Hiện nay, thời hạn thực hiện dự án cũng đã hết, nhưng chủ đầu tư cũng chưa thực hiện xong dự án.

Thực tế, cả 3 dự án nói trên đã triển khai thời gian dài và đã quá thời gian thực hiện dự án. Bên cạnh tồn tại những sai phạm trong xây dựng sai quy hoạch đã được phê duyệt kéo dài, chưa được khắc phục; thì thời gian thực hiện dự án liệu đã đúng theo quy định?.

Đề nghị các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc để điều tra làm rõ vấn đề trên.

Tác giả: Hiền Mai

Nguồn tin: Bảo vệ Công lý