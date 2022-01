Nghệ An: Cấp phép xây khu vui chơi giải trí vi phạm Luật Đê điều

Dự án được cấp phép xây dựng trên bãi sông Lam, vi phạm Luật Đê điều.



Sự việc đã bị Chi cục Thuỷ lợi phát hiện lập biên bản và đề nghị tạm đình chỉ thì cả chủ đầu tư và các cấp chính quyền mới biết?

Dự án quần thể khu vui chơi, giải trí và du lịch ven sông Lam tại phường Bến Thủy, TP Vinh được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 tại Quyết định 386 ngày 24/1/2017; Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 53 ngày 7/1/2020; và được Sở TN&MT cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CH537629 ngày 17/10/2017.

Sau đó, UBND Nghệ An tiếp tục có Quyết định 2339 ngày 7/7/2021 điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, do Phó Chủ tịch Lê Ngọc Hoa ký.

Dự án sau đó được Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng số 74 ngày 16/8/2021 cho Cty CP Đầu tư & Phát triển Vinh Hưng (địa chỉ khối 5, phường Bến Thủy, TP Vinh), với tổng diện tích 13.713,8m2, trong đó diện tích công trình xây dựng 1.639,1m2, cao 2 tầng tại vị trí đê tả Lam thuộc khối 5, phường Bến Thủy.

Quá trình thi công, ngày 25/11/2021, Chi cục Thủy lợi Nghệ An, Hạt Quản lý đê Vinh phát hiện và lập biên bản về việc vi phạm pháp luật về lĩnh vực đê điều và thiên tai trong đó ghi rõ: Công trình do Cty CP Đầu tư & Phát triển Vinh Hưng đã có hành vi vi phạm xây dựng công trình trên bãi sông, vi phạm Điều 26 Luật Đê điều, Điều 21 Nghị định 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017. Đồng thời đình chỉ xây dựng công trình do xây dựng trái phép trên bãi sông, buộc chủ đầu tư khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên, dự án vẫn được chủ đầu tư triển khai xây dựng.

Sau khi có phản ảnh, ngày 1/12/2021, Chi cục Thủy lợi Nghệ An, Hạt Quản lý đê Vinh và đại diện chính quyền địa phương tiếp tục lập biên bản với dự án trên.

Một luật sư (LS) thuộc Đoàn LS TP Hà Nội giải thích: Theo quy định tại Điều 26 Luật Đê điều, bãi sông nơi chưa có công trình xây dựng được sử dụng vào mục đích sau đây: Xây dựng công trình phân lũ, làm chậm lũ, kè bảo vệ đê, cột chỉ giới, các loại biển báo đê điều, cột thủy chí, trạm quan trắc các thông số kỹ thuật về đê điều, bãi chứa vật tư dự trữ phòng, chống lũ, lụt, bão và trồng cây chắn sóng bảo vệ đê; xây dựng công trình quốc phòng, an ninh, công trình giao thông, thủy lợi, công trình ngầm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hệ thống giếng khai thác nước ngầm, trạm bơm, âu thuyền; xây dựng công trình theo dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đối chiếu quy định trên thì dự án này phải do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì mới được cấp phép xây dựng.

Ông Trần Quốc Toản, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi (Sở NN&PTNT Nghệ An) cho biết, dự án quần thể khu vui chơi, giải trí và du lịch ven sông Lam được xây dựng trên bãi sông, đây là tuyến đê cấp 2. Theo Luật Đê điều thì công trình này không đáp ứng điều kiện để được xây dựng vì đây không phải công trình phòng chống thiên tai, công trình Quốc phòng an ninh, công trình thuộc dự án Chính phủ phê duyệt. Sau khi xuống kiểm tra Chi cục Thủy lợi đã lập biên bản yêu cầu đơn vị thi công và chủ đầu tư ngừng thi công để Chi cục tham mưu đến các sở, UBND tỉnh để có phương án xử lý.

Trước đó, ngày 22/6/2018, UBND tỉnh Nghệ An đã có Văn bản số 4523 về việc dừng thực hiện Quyết định 386 ngày 24/01/2017 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 quần thể vui chơi giải trí và du lịch ven sông Lam để xem xét vi phạm Luật Đê điều và phê duyệt điều chỉnh chi tiết xây dựng. Đồng thời, giao Sở Xây dựng rà soát, kiểm điểm việc thẩm định quy hoạch xây dựng của dự án.

Tuy nhiên, tháng 7/2021, khi cấp phép xây dựng cho dự án này, Sở Xây dựng vẫn cho phép dự án “mọc” trên bãi sông, nhưng không hề có cơ quan nào có ý kiến? Theo đó, buộc Chi cục Thuỷ lợi phải lập biên bản lần thứ hai. Vậy việc cấp phép xây dựng cho dự án nói trên đã làm đúng quy trình hay chưa?

Tác giả: Quang Vinh - Ngô Toàn

Nguồn tin: Báo PLVN