Nghệ An: Cấp mới cho 59 dự án với tổng số vốn hơn 4.000 tỷ đồng

Khu công nghiệp WHA Nghệ An.

Thời gian qua, UBND tỉnh Nghệ An đã đặc biệt quan tâm, chỉ đạo toàn diện thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn; Tích cực hỗ trợ, giải quyết các khó khăn vướng mắc cho các dự án đầu tư trọng điểm đang triển khai như các Khu công nghiệp VSIP Nghệ An, WHA Nghệ An, Hoàng Mai,... Hỗ trợ giải quyết nhanh các thủ tục về đầu tư, quy hoạch, đất đai cho các dự án như: FLC, Khu du lịch Bãi Lữ, Bến số 7, số 8 Cảng Cửa Lò; Dự án Nhà máy gỗ MDF Nghệ An, Dự án cảng thủy nội địa Quỳnh Lộc, Dự án Merry&Luxshare Việt Nam,…

Theo báo cáo, trong 9 tháng (tính đến ngày 16/9/2020), trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An đã cấp mới (chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp GCNĐKĐT) cho 59 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 4.415,64 tỷ đồng; điều chỉnh 65 lượt dự án, trong đó điều chỉnh tổng vốn đầu tư 18 dự án (tăng 4.548,56 tỷ đồng và 86,423 triệu USD).

Cụ thể, Đầu tư ngoài KKT và các KCN: Cấp mới cho 44 Dự án/2.153,44 tỷ đồng (chiếm 74,58% về số lượng dự án và 48,77% về tổng mức đầu tư); Điều chỉnh 49 lượt dự án, trong đó điều chỉnh vốn đầu tư 7 dự án, tăng 458,98 tỷ đồng.

Đầu tư trong KKT và các KCN: Cấp mới cho 15 Dự án/ 2.262,2 tỷ đồng (Chiếm 25,42% về số lượng dự án và 51,23% về tổng mức đầu tư); Điều chỉnh 16 lượt dự án, trong đó điều chỉnh vốn đầu tư 11 dự án, tăng 4.089,58 tỷ đồng và 86,423 triệu USD.

Bên cạnh việc cấp mới thì trong 9 tháng (tính 16/9/2020), Nghệ An đã chấm dứt hoạt động đối với 11 dự án với tổng diện tích đất 170 ha, đưa tổng số dự án bị thu hồi đến nay là 179 dự án.

Có thể nói, 9 tháng đầu năm 2020, thu hút đầu tư trên địa bàn Nghệ An giảm so với cùng kỳ năm 2019 (số lượng dự án giảm 20,27%, tổng vốn đăng ký giảm 10,34%), chủ yếu là các dự án có quy mô nhỏ. Tiến độ triển khai thực hiện các dự án được cấp phép còn thấp, một số dự án đã được cấp phép đầu tư nhưng không triển khai hoặc triển khai chậm tiến độ dẫn đến phải tiến hành chấm dứt hoạt động.