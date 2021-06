Nghệ An: Cảnh báo nguy cơ sự cố do vi phạm hành lang an toàn lưới điện

Nhiều vụ vi phạm

Theo báo cáo của Công ty Điện lực Nghệ An, hiện đơn vị đang quản lý vận hành 15 trạm biến áp 110kV với tổng công suất đặt 954MVA và 776km đường dây 110kV.

Những năm gần đây, dù đã được ngành điện tuyên truyền nhưng hành lang lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn bị xâm phạm. Các vi phạm chủ yếu như: trồng cây trong khu vực hành lang lưới điện, xây dựng các công trình hoặc các phần của công trình quá gần đường dây… Những vi phạm này làm tăng nguy cơ mất an toàn về điện, gây hậu quả khôn lường khi xảy ra sự cố lưới điện và ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh cũng như sức khỏe tính mạng của người dân.

Ngành điện tiến hành rào thép gai tại khu đô thị Vinh Tân, TP Vinh (Nghệ An)



Điển hình như vừa qua, trên lưới điện 110kV do Đội QLVH Lưới điện cao thế Nghệ An quản lý đã xảy ra 03 vụ vi phạm nghiêm trọng an toàn hành lang lưới điện cao thế (HLLĐCT). Cụ thể, chi nhánh Cty CP Hoàng Thịnh Đạt (thị xã Hoàng Mai) thi công công trình đào mương thoát nước cách chân cột 5,5m, sâu 7m gây nguy cơ gây sạt lở, hiện tại cách chân cột 2m đã xuất hiện các vết nứt đe dọa sạt lở đất.

Tiếp đến là tại đường dây 110kV đoạn qua Khu đô thị Khối 1 – phường Vinh Tân – Tp.Vinh phát hiện có phương tiện tự ý đổ đất, chất thải trong hành lang lưới điện, làm giảm khoảng cách pha – đất. Hành đồng này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và sự cố lưới điện. Đội QLVH LĐCT Nghệ An đã thực hiện rào bao quanh khu vực hành lang, tuy nhiên các chủ phương tiện vẫn phá rào tiếp tục đổ đất trong hành lang lưới điện.

Vụ việc tương tự cũng đã xảy ra tại khu Quán Lều, thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương khi đơn vị thi công đã đổ đất, tập kết vật liệu làm giảm khoảng cách pha – đất. Một phần diện tích móng cột được sử dụng làm mương thoát nước.

Thực tế cho thấy, các vi phạm hành lang lưới điện vẫn diễn ra là do địa phương còn buông lỏng công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, để người dân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp hoặc lấn chiếm đất công nằm trong hành lang an toàn lưới điện.

Ông Lê Quang Thanh, phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An cho biết, mặc dù chưa xảy ra vụ thương vong nào do vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Tuy nhiên hiện tại, tình hình vi phạm hành lang an toàn lưới điện trên địa bàn hiện còn rất phức tạp.

Đảm bảo cung cấp điện an toàn

Theo ông Lê Quang Thanh, để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và hạn chế tối đa các sự cố về điện, thời gian qua, ngành điện Nghệ An đã có nhiều nỗ lực trong việc tuyên truyền, vận động nâng cao ý thưc người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong việc đảm bảo an toàn khi xây dựng công trình dân dụng gần hành lang an toàn lưới điện với nhiều hình thức đa dạng.

Tại vị trí cột 36 ĐZ 172 E9.10 Nghi Sơn – 172 E15.27 Tôn Hoa Sen và vị trí 21 lộ ĐZ 171 E15.27 Tôn Hoa Sen – 172E15.17 Hoàng Mai. Chi nhánh Cty CP Hoàng Thịnh Đạt thi công công trình đào mương thoát nước gây nguy cơ gây sạt lở, hiện tại cách chân cột 2m đã xuất hiện các vết nứt



Ngành điện cũng thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra đường dây, tổ chức sửa chữa nâng cấp cột điện, chặt tỉa cành, cây cối trong và ngoài hành lang lưới điện, đồng thời, cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm.

Tuy nhiên, bên cạnh sự vào cuộc của ngành điện thì cần có sự hỗ trợ của người dân và tổ chức, chính quyền địa phương nơi có lưới điện 110kV đi qua, đặc biệt là trong công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp.

Ông Phạm Văn Hóa - Giám đốc Sở Công thương Nghệ An: Để giải quyết triệt để các trường hợp vi phạm HLATLĐCA trên địa bàn tỉnh Nghệ An rất cần sự phối hợp tích cực, vào cuộc có trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, đặc biệt cần phải xem đây là trách nhiệm chung của toàn xã hội chứ không chỉ là công việc của riêng ngành điện.

Tác giả: Hoàng Trinh

Nguồn tin: Báo Công Thương