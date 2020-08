Nghệ An: Cần xác minh nhóm người lạ, tự dựng vào nhà dân giật tung cửa chính tại xã Quỳnh Yên?

Ngày 18/8, Công an xã Quỳnh Yên (Quỳnh Lưu, Nghệ An) đang tiến hành kiểm tra, xác minh sự việc nhóm thanh niên khoảng 6 người, tự ý xông vào nhà anh Hoàng Văn Lập (SN 1982, ở xóm 1, xã Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu, Nghệ An) giật tung cửa chính, rồi mở cửa sau.

Theo trình bày của anh Hoàng Văn Lập cho biết, vào khoảng 18h40 ngày 14/7, khi anh Lập đang cùng vợ con ở huyện Yên Thành, Nghệ An thì anh Lập có nhận được cuộc điện thoại từ bố đẻ là ông Hoàng Văn Tự (SN 1942) nói rằng, có nhóm người người lạ, tự ý vào nhà, đạp cửa, mà không biết cụ thể thế nào.

Nhóm thanh niên tự ý xông vào nhà dân.

Ngay sau đó, tôi đã thông báo đến công an xã Quỳnh Yên. Đồng thời, cùng gia đình di chuyển về nhà tại xóm 1, xã Quỳnh Yên.

Ở một diễn biến khác, theo lời kể của ông Hoàng Văn Tự (SN 1982, ở Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết: Vào khoảng 18h30, khi ông Tự đang ở trong nhà xem ti vi, thì nghe tiếng chó sủa và thấy bóng dáng người đi vào cổng nhà ông (ở sát cổng với nhà anh Lập).

Một thanh niên áo phông đỏ, đã nói với bố đẻ của anh Lập rằng "nhà cháu là công an, đang đi bắt tội phạm truy nã”.

Thấy vậy, ông liền đi ra ngoài, và gặp một nam thanh niên cao khoảng 1m70, mặc áo phông màu đỏ, quần bò và nói rằng, “nhà cháu là công an, đang đi bắt tội phạm truy nã”.

Ngay lúc đó, ông Tự nhìn thấy thêm khoảng 5 đến 6 người đi ra từ nhà anh Lập ra ngoài.

Cửa chính nhà anh Lập bị giật tung.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ gia đình nhà anh Lập, công an xã Quỳnh Yên (Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã có mặt ở hiện trường lập biên bản, tiến hành xác minh các đối tượng lạ mặt trên.

Theo biên bản ghi nhận, qua kiểm tra hiện trường nhà anh Lập, cửa chính trước nhà bằng gỗ, khoá bị giật lên bung chốt, cửa sau của nhà bị mở. Ngoài ra đồ vật, tài sản trong nhà vẫn còn nguyên vẹn.

Qua kiểm tra, hình ảnh camera của gia đình, thấy có 6 người nam giới đi vào nhà giật cửa khoảng 5 phút thì tất cả đi ra ngoài và đi đâu không rõ.

Trao đổi với PV báo Pháp luật Việt Nam, anh Hoàng Văn Lập cho biết, bản thân không có mâu thuẫn với ai, bỗng dưng có một nhóm người tự ý xông vào nhà khiến cho gia đình hoang mang lo lắng.

Ngoài ra chính vì những nhóm người này tự ý vào nhà khiến cho hàng xóm dị nghị, tưởng anh có vấn đề gì.

"Gia đình tôi đã trình báo sự việc này lên Công an xã Quỳnh Yên hơn 1 tháng nay nhưng đến thời điểm hiện tại, Công an xã Quỳnh Yên vẫn chưa có câu trả lời chính thức cho gia đình", anh Lập cho hay.

Đề nghị Công an huyện Quỳnh Lưu, Công an xã Quỳnh Yên làm rõ nhóm người tự ý xông vào nhà anh Hoàng Văn Lập là ai, vào với mục đích gì, tranh gây hoang mang và những dị nghị không đáng có đối với gia đình anh Lập.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.