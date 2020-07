Nghệ An: Cận cảnh xe chở cây "quái thú" vô tư chạy trên đường

Your browser does not support the video tag.

Cận cảnh xe chở cây cổ thụ "siêu khủng" chạy trên đường.

Xe chở cây cổ thụ lớn được người dân phát hiện khi đang ẩn nấp trong đường thủy điện Bản Mồng để tránh cơ quan chức năng vào chiều ngày 7/7.

Sau đó cả xe và cây cùng "biến mất".

Đến đêm 9/7, chiếc xe chở cây "quái thú" lại được người dân phát hiện đi hướng Quỳ Hợp về TX Thái Hòa.

Thân cây lớn dài hơn cả chục mét, ngang nhiên chạy trên quốc lộ 48 đoạn qua thị xã Thái Hòa. Hình ảnh được người dân chụp lại lúc 20h45 tại trung tâm TX Thái Hòa.

Có thông tin cho biết cây "siêu khủng" được chở cho một ngôi chùa ở Hà Nội. Dư luận đặt câu hỏi, một chiếc xe "khủng" chở cây "siêu khủng" như vậy vì sao có thể đàng hoàng di chuyển trên quốc lộ 48 từ Quỳ Châu xuôi về đường Hồ Chí Minh, hướng ra Bắc, mà không gặp bất cứ sự cản trở nào của lực lượng chức năng?

Tác giả: Nguyễn Duy

Nguồn tin: Báo Dân trí