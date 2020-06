Nghệ An: Cận cảnh hơn 4 ha rừng phòng hộ bị chặt phá tan hoang cách UBND xã 1 km

Những ngày cuối tháng 5-2020, phóng viên Báo Người Lao Động có mặt tại các lô 85, 75, 76 và 77 khoảnh 4, tiểu khu 1022 thuộc quy hoạch rừng phòng hộ tại xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Chúng tôi chứng kiến trên 4 ha rừng phòng hộ với mấy trăm gốc thông lớn chừng 30 năm tuổi, đường kính từ 20-30 cm bị chặt phá tan hoang.

Video clip rừng phòng hộ bị chặt phá

Điều đáng nói, vụ chặt phá rừng quy mô này diễn ra chỉ cách trụ sở UBND xã Hưng Yên Nam khoảng 1 km tính theo đường chim bay nhưng không được ngăn chặn, xử lý kịp thời. Theo tìm hiểu của chúng tôi, diện tích rừng phòng hộ trên là rừng trồng dự án 327, thuộc sở hữu của Nhà nước, UBND xã Hưng Yên Nam quản lý, giao bảo vệ rừng cho các hộ: Bà Nguyễn Thị Bảy 1,17 ha; ông Phan Văn Tích 3,05 ha; ông Trần Văn Tường 0,48 ha. Diện tích rừng thông trên được trồng vào năm 1998.

Làm việc với phóng viên Báo Người Lao động, ông Nguyễn Văn Hiến, Phó Hạt kiểm lâm Hưng Nguyên, cho biết diện tích rừng phòng hộ bị bị chặt là 4,7 ha, thống kê có 307 cây thông bị cắt. Theo ông Hiến, do địa bàn rộng, khi xảy ra việc chặt phá rừng, anh em không biết nên đã không ngăn chặn kịp thời. Cũng theo ông Hiến, sau khi sự việc xảy ra lực lượng kiểm lâm thu giữ tại hiện trường 77 khúc gỗ thông (gỗ tròn), khối lượng 1,221 m3. Số gỗ này sau đó đã được tạm giữ đưa về Hạt Kiểm lâm Hưng Nguyên.

Sau đây là hình ảnh chúng tôi ghi lại cận cảnh hình ảnh rừng phòng hộ ở xã Hưng Yên Nam bị chặt phá tan hoang.

Một gốc cây thông lớn vừa bị chặt hạ còn đầy nhựa thông

Một cây thông lớn bị cắt trơ gốc

Một gốc cây thông đường kính 30 cm bị cắt hạ.

Gỗ thông chất từng đống lớn trong rừng

Nhiều cành cây thông bị cắt còn sót lại

Cành thông bị chặt vứt khắp nơi trong khu rừng

Cành thông ngổn ngang trong rừng

Khu rừng bị chặt, đào bới tan hoang

Một tuyến đường lớn được mở trong khu rừng phòng hộ

Những khúc gỗ thông lớn lực lượng chức năng phát hiện tại hiện trường

