Nghệ An cấm tàu thuyền ra khơi để ứng phó bão số 13

Tàu thuyền neo đậu tránh bão tại Cảng Lạch Quèn (Nghệ An). Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN



Theo đó, để đảm bảo an toàn cho ngư dân và các tàu thuyền, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Nghệ An yêu cầu Chủ tịch UBND, Trưởng ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã ven biển trong tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Chi cục Thủy sản, các đơn vị có liên quan cấm các loại tàu thuyền, phương tiện vận tải ra khơi kể từ 17 giờ ngày 13/11. Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu để đảm bảo an toàn trước 10 giờ ngày 14/11.

Thực hiện chỉ đạo trên, từ chiều tối 13/11, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương, các đơn vị liên quan trong tỉnh tiếp tục thông báo cho tàu thuyền trên biển biết diễn biến của bão, hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm; hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại nơi tránh trú bão đúng quy định.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết, toàn tỉnh hiện có 3.485 phương tiện với 17.473 lao động đang trực tiếp đánh bắt hải sản trên biển. Trước thời điểm cấm biển, có 232 phương tiện với 654 lao động đang hoạt động tại vùng ven biển trong tỉnh; 205 phương tiện với 1.631 lao động hoạt động ngoài khơi vịnh Bắc Bộ; 3.030 phương tiện với 15.081 lao động đã neo đậu tại các bến ở các địa phương ven biển trong tỉnh. Số phương tiện còn lại của tỉnh đã neo đậu, trú tránh bão tại các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Trị, Ninh Thuận, Vũng Tàu.

Tại Nghệ An, 11 phương tiện với 70 lao động đang neo đậu, trú tránh bão tại các bến trong tỉnh.

Tác giả: Nguyễn Văn Nhật (TTXVN)

Nguồn tin: Báo Tin tức