Nghệ An: Các khoản thu từ đất, lệ phí trước bạ tăng đột biến

Trong 6 tháng đầu năm 2021, các khoản thu từ đất, lệ phí trước bạ trên địa bàn Nghệ An đã có sự tăng đột biến.

Báo cáo từ Sở Tài chính Nghệ An cho biết, thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 đạt và vượt tiến độ dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó, một số khoản thu đột biến từ các khoản thu từ đất, lệ phí trước bạ.

Cụ thể, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Nghệ An 6 tháng đầu năm 2021 ước thực hiện 9.504 tỷ đồng, đạt 67,7% dự toán HĐND tỉnh giao cho cả năm là 14.032,3 tỷ đồng và tăng 30,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, thu nội địa ước thực hiện 6 tháng đạt 8.634 tỷ đồng, đạt 67,6% dự toán và tăng 27,4% so với cùng kỳ năm 2020. Loại trừ thu tiền sử dụng đất và thu xổ số kiến thiết thì thu nội địa đạt 5.919 tỷ đồng, đạt 60,7% dự toán và tăng 24,9% cùng kỳ năm 2020.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện 6 tháng đạt 850 tỷ đồng, bằng 69,6% dự toán và tăng 71,1 % so với cùng kỳ năm 2020. Tổng thu ngân sách khối huyện 5 tháng đạt 83,1% so với dự toán HĐND tỉnh giao, nguyên nhân chủ yếu do thu tiền sử dụng đất khối huyện tăng mạnh, đạt 110,4% dự toán HĐND tỉnh giao.

Bên cạnh đó, theo Sở Tài chính Nghệ An, trong 6 tháng đầu năm 2021, thu thuế bảo vệ môi trường và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn lại không đạt tiến độ dự toán.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn