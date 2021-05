Nghệ An: Bổ sung, thay thế nhiều chính sách để thu hút đầu tư

Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho hay, nhằm hỗ trợ đầu tư cho một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, góp phần tạo được tính hấp dẫn, tăng tính cạnh tranh cho môi trường đầu tư, kinh doanh vào Nghệ An, UBND tỉnh này đang xây dựng dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh nhằm thay thế Nghị quyết 26. Theo đó, so với Nghị quyết 26 thì dự thảo Nghị quyết mới đã bãi bỏ 4 chính sách, giữ nguyên 2 chính sách và thay thế 3 chính sách.

Một góc khu công nghiệp WHA nằm trong Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An.

Tại kỳ họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2021, các thành viên UBND tỉnh đã nghe tờ trình và dự thảo Nghị quyết và thống nhất thông qua để trình lên HĐND sắp tới.

Nghị quyết số 26/2016/NQ (được HĐND tỉnh này đã thông qua ngày 4/8/2016) quy định về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, qua 4 năm triển khai thực hiện, kết quả đạt được chưa cao; một số nội dung của Nghị quyết không còn phù hợp với thực tiễn thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Từ đó, chưa tạo được động lực thúc đẩy các nhà đầu tư đến với địa phương…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho hay, Nghị quyết mới đã bãi bỏ 4 chính sách, giữ nguyên 2 chính sách và thay thế 3 chính sách, gồm:

4 chính sách đề nghị bãi bỏ gồm: Hỗ trợ quảng cáo, quảng bá, giới thiệu hình ảnh và hỗ trợ cung cấp thông tin, thủ tục đầu tư trong bước chuẩn bị đầu tư; Chính sách hỗ trợ xúc tiến đầu tư; Chính sách hỗ trợ đầu tư đối với các dự án nộp ngân sách địa phương trên 300 tỷ đồng/năm và Chính sách hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư.

2 chính sách đề nghị giữ nguyên là hỗ trợ đầu tư và kinh phí chuẩn bị đầu tư; hỗ trợ đầu tư đối với kết cấu hạ tầng vùng nguyên liệu tập trung cho công nghiệp chế biến KKT và KCN.

3 chính sách đề nghị sửa đổi là Chính sách hỗ trợ đào tạo lao động; Hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào dự án; Hỗ trợ san lấp mặt bằng. Đồng thời, dự thảo cũng đề nghị bổ sung chính sách mới là hỗ trợ về giá, đơn giá thuê đất, thuê mặt nước.

Theo lãnh đạo tỉnh này, các chính sách hỗ trợ, gồm: Hỗ trợ đào tạo lao động, hỗ trợ kinh phí chuẩn bị đầu tư, hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào dự án gồm đường giao thông và hệ thống thoát nước…

Đối với các dự án đầu tư, kinh doanh trong khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp được Chính phủ thành lập trên địa bàn tỉnh thì sẽ được hỗ trợ về giá, đơn giá thuê đất, thuê mặt nước; hỗ trợ san lấp mặt bằng.

Đối với các dự án đầu tư ngoài khu kinh tế Đông Nam và ngoài các khu công nghiệp được thì được hỗ trợ san lấp mặt bằng và hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng vùng nguyên liệu tập trung cho công nghiệp chế biến…

