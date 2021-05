Nghệ An: Bắt quả tăng nhóm nam thanh nữ tú tụ tập sử dụng ma túy trong căn biệt thự

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 23h25’ ngày 10/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An) phát hiện tại căn biệt thự trong khu nghỉ dưỡng ở phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, Nghệ An đang tập trung nhiều đối tượng có biểu hiện nghi vấn tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhóm đối tượng bị bắt quả tang ngay tại hiện trường.

Tiến hành kiểm tram công an bắt quả tang 9 đối tượng (4 nam, 5 nữ ) sinh năm từ 1997 đến 1988, đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có 4 đối tượng trú tại thành phố Vinh, 2 đối tượng trú tại huyện Thanh Chương và tỉnh Hà Tĩnh, 3 đối tượng trú tại thị xã Cửa Lò.

Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện, thu giữ 4 gói chất bột màu trắng nghi là ma túy tổng hợp (ketamine) và một số dụng cụ để sử dụng ma túy. Kết quả xét nghiệm cả 9 đối tượng đều dương tính với ma túy.

Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý các đối tượng theo đúng quy định pháp luật.

Tác giả: Quang Phong

Nguồn tin: Pháp luật Plus