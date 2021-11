Nghệ An: Bắt quả tang người đàn ông 64 tuổi vận chuyển lượng lớn thuốc nổ

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an thị xã Cửa Lò phát hiện một số đối tượng trên địa bàn móc nối với các đối tượng ở địa bàn khác có hoạt động mua bán trái phép vật liệu nổ từ các huyện lân cận đưa về địa bàn thị xã Cửa Lò tiêu thụ.

Các đối tượng hoạt động rất tinh vi, thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động, gây khó khăn cho công tác đấu tranh của lực lượng công an.

Công an thị xã Cửa Lò đã xác lập chuyên án để đấu tranh. Quá trình theo dõi, Ban chuyên án phát hiện đối tượng Phùng Bá Cúc (SN 1957, trú tại phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò) thường xuyên liên lạc, gặp gỡ một số đối tượng ngoài địa bàn để trao đổi về việc mua bán thuốc nổ.

Trong đó, nổi lên đối tượng Nguyễn Chương Chiến (SN 1993, trú tại xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa).

Đối tượng Phùng Bá Cúc (trái) và Nguyễn Chương Chiến tại cơ quan công an.

Đến 18h35’ ngày 17/11, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Cúc điều khiển xe mô tô chở theo 2 thùng caton phía trên có nhiều đồ dùng cá nhân nguỵ trang di chuyển theo hướng từ xã Nghi Thiết (huyện Nghi Lộc) về thị xã Cửa Lò.

Khi đến địa phận khối 7 (phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò), Công an thị xã Cửa Lò chủ trì, phối hợp phòng chức năng Công an tỉnh Nghệ An và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Lò - Bến Thủy bắt quả tang đối tượng về hành vi mua bán trái phép vật liệu nổ.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ trên xe Phùng Bá Cúc 2 thùng cát tông bên trong chứa 200 thỏi thuốc nổ có khối lượng 40kg, 200 kíp nổ, 1 xe mô tô, 1 điện thoại di động. Tại cơ quan công an, Cúc đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Tang vật của vụ án bị cơ quan chức năng thu giữ.

Đấu tranh mở rộng chuyên án, đến 22h cùng ngày, Công an thị xã Cửa Lò bắt giữ đối tượng Nguyễn Chương Chiến, thu giữ số tiền 16 triệu đồng và các tang vật liên quan.

Qua đấu tranh, Chiến khai nhận sau khi mua thuốc nổ và kíp nổ từ huyện Qùy Hợp, đối tượng đưa về nhà riêng cất giữ. Sau khi thống nhất giao dịch với Cúc, Chiến đưa thuốc nổ đến khu vực giáp ranh giữa huyện Nghi Lộc và huyện Diễn Châu để giao cho Cúc.

Hiện, Công an thị xã Cửa Lò đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án.

Tác giả: Ngọc Ánh

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn