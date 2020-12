Nghệ An: Bắt giữ nam thanh niên đi xe SH trộm trâu bên đường

Theo thông tin từ Công an thị xã Hoàng Mai, Nghệ An vào ngày 20/12, cơ quan này đang tạm giữ hình sự và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Hồ Bá Phát (23 tuổi, trú tại xóm 10, xã Quỳnh Tân, Quỳnh Lưu, Nghệ An) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào chiều ngày 17/12, chị Lê Th. T. (trú tại phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) tới Công an phường Quỳnh Xuân để trình báo về việc gia đình chị bị mất trộm 1 con trâu. Chị T. cho biết, vào thời điểm bị mất trộm, cả đàn trâu của gia đình chị đang được chăn thả ở khu vực đồi thuộc khối 6, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An.

Sau nhiều ngày tìm kiếm khắp nơi vì cho rằng trâu đi lạc nhưng không thấy, gia đình chị T. quyết định báo công an. Được biết, tính tới thời điểm trình báo, vụ việc đã xảy ra được khoảng 1 tuần.

Đối tượng Hồ Bá Phát tại cơ quan điều tra. Ảnh: VOV

Nhận được tin báo từ chị T., Công an phường Quỳnh Xuân nhanh chóng tiến hành rà soát và xác minh các đối tượng nghi vấn. Sau 24 tiếng tập trung điều tra, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Quỳnh Xuân đã xác định và bắt giữ đối tượng Phát vào khoảng 15h ngày 18/12, đồng thời thu giữ 1 con trâu có giá khoảng 30 triệu đồng cùng 1 chiếc xe máy SH.

Tại cơ quan điều tra, Phát khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của Phát, vào ngày 11/12, đối tượng chạy xe máy SH qua khu vực khối 6, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) thì phát hiện đàn trâu nhà chị T. đang thả bên đường nhưng không có người chăn dắt.

Thấy vậy, Phát liền dắt trộm 1 con về nhà ở xã Quỳnh Tân để giấu, chờ thời điểm thích hợp để mang đi tiêu thụ. Khi được hỏi, Phát nói dối gia đình rằng vừa mới mua con trâu này. Tuy nhiên, khi chưa kịp mang trâu đi bán, Phát đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Tác giả: Đinh Kim (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.com