Nghệ An: Bắt đối tượng lừa bán phụ nữ

Ngày 13/3, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Lương Văn Vương (SN 1986, trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) về hành vi "Mua bán người".

Đối tượng Vương.

Trước đó, Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện một số phụ nữ trên địa bàn xã Chiêu Lưu vắng mặt bất thường. Tiến hành xác minh, công an nhận định số phụ nữ này đã bị lừa bán sang Trung Quốc. Công an huyện Kỳ Sơn đã xác lập Chuyên án 320V để đấu tranh làm rõ.

Từ các chứng cứ, tài liệu thu thập được, cơ quan công an phát hiện Lương Văn Vương có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Đầu tháng 3/2020, Công an huyện Kỳ Sơn nhận được đơn tố cáo của chị L.T.B. (SN 1997, trú xã Chiêu Lưu) về việc mình bị đối tượng xấu bán sang Trung Quốc làm vợ. Qua xác minh, cơ quan công an xác định Vương là kẻ đã lừa bán chị B. và bắt giữ đối tượng này.

Tại cơ quan công an, Vương thừa nhận vào cuối tháng 10/2013, lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của chị B. Vương đã dụ dỗ, rủ rê rồi bán chị sang Trung Quốc lấy chồng. Vương được nhận 40 triệu đồng. Sau đó, Vương đưa cho người nhà chị B. 30 triệu.

Hiện, Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục mở rộng vụ án.

