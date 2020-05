Nghệ An: Bắt đối tượng "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"

Pháp luật

Ngày 26/5, Công an huyện Diễn Châu, (tỉnh Nghệ An) đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Lê Tuấn (SN 1991) trú tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".