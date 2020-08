Nghệ An: Bắt đối tượng cho vay với lãi suất “cắt cổ”

Đối tượng Phan Thị Minh.

Ngày 10/8, Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phá chuyên án liên quan đến cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, bắt đối tượng Phan Thị Minh (SN 1965, trú tại tổ dân phố 4, thị trấn Anh Sơn) có hoạt động cho vay nặng lãi.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Anh Sơn liên tiếp nhận được đơn thư tố cáo của người dân về việc đối tượng Phan Thị Minh trú trên địa bàn có hoạt động cho vay lãi nặng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Anh Sơn đã vào cuộc tiến hành xác minh. Sau khi có đủ căn cứ, công an huyện đã lập chuyên án để đấu tranh.

Ngày 6/8, Công an huyện Anh Sơn phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An tiến hành phá án, bắt giữ Phan Thị Minh.

Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ có chứa thông tin, tài liệu liên quan đến việc cho vay lãi nặng.

Tài liệu thu thập được thể hiện đối tượng sử dụng số tiền 10 tỷ đồng để cho người dân trên địa bàn vay với lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày.

Bước đầu, lực lượng chức năng đã làm rõ đối tượng Phan Thị Minh cho 7 người dân vay số tiền 1,1 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 400 triệu đồng.

Cơ quan Công an đang tập trung củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý đối tượng.

Tác giả: Tâm Duy

Nguồn tin: Báo Dân trí