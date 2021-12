Nghệ An bắt 2 đối tượng buôn bán ma túy

Pháp luật

Ngày 8/12, Công an tỉnh Nghệ An thông tin, Công an huyện Diễn Châu vừa bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Công Danh (SN 1986), trú tại xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa và Nguyễn Thị Lý (SN 1984) trú tại xã Diễn Lâm, Diễn Châu để điều tra về hành vi tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy.