Nghệ An: Báo động đường xuống cấp do "gánh tải" thi công cầu Hiếu

Con đường đô thị mới đi vào hoạt động đã bong tróc, hằn lún vệt bánh xe

Đường đô thị bị "cày" nát do quá tải phương tiện.

Theo phản ánh của người dân, con đường đô thị mới đi vào hoạt động đã bong tróc, hằn lún vệt bánh xe. Một lái xe tham gia giao thông qua đoạn đường này cho biết, là lái xe đầu kéo nhiều năm nhưng khi mỗi khi xe chạy qua cầu Hiếu 2 và tới đoạn đường đang sụt lún gần khúc cua rẽ làm tôi thường thấy bất an và mất tự tin khi cầm vô lăng .

Dự án cầu Hiếu 2, thị xã Thái Hoà - tỉnh Nghệ An được khởi công vào năm 2017 theo hình thức BT đối ứng bằng khu đô thị Lòng Sơn. Đây là một dự án trọng điểm thị xã Thái Hoà, chủ đầu tư là Cienco4. Qua tìm hiểu được biết, sau hơn một năm gấp rút thi công, công trình đã hoàn thành và đưa vào khai thác từ 2018, chính thức nghiệm thu tháng 8/2019. Kể từ khi cầu Hiếu 2 hình thành, diện mạo đô thị trẻ Thái Hoà được “khoác lên mình” một tấm áo mới với đường đi nội thị, các khu nhà chung cư cao tầng liền kề, đường đôi thị xã với hệ thống đèn đường chiếu sáng, quán xá, nhà dân mọc lên 2 bên đường, trở thành trung tâm giao lưu văn hoá và thương mại dịch vụ của người dân địa phương…

Tuy nhiên, do tình hình xuống cấp của cầu Hiếu 1 trên tuyến Quốc lộ 48, Bộ GTVT đã cho phép Sở GTVT Nghệ An sửa chữa nâng cấp cầu Hiếu 1 nên các phương tiện phải đi vào đường cầu Hiếu 2. Mặc dù lãnh đạo thị xã Thái Hòa đã có văn bản chỉ đạo đến tất cả các ban ngành liên quan về xe quá tải, vấn đề an toàn giao thông nhưng do cầu Hiếu 2 là công trình giao thông đô thị, đoạn đường qua cầu có nhiều khúc cua gấp nên các dòng xe đầu kéo, siêu trường, siêu trọng đi vào đoạn đường này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Giải cho bài toán "gánh" tải

Theo Chủ tịch UBND thị xã Thái Hòa, ông Phạm Chí Kiên cho biết, theo phản ánh của nhân dân chúng tôi đã tổ chức kiểm tra và xem xét nghiêm túc vấn đề và đã có kết luận rằng, công trình đang có hiện tượng sụt lún cục bộ và hằn lún, nguyên nhân là khi dừng khai thác cầu Hiếu 1 trên Quốc lộ 48 để sửa chữa nâng cấp, lưu lượng giao thông toàn tuyến Tây Bắc chuyển sang cầu Hiếu 2. Đặc biệt cầu Hiếu 2 được thiết kế thi công là công trình giao thông đô thị, nay chuyển sang "gánh" tải cho công trình thi công quốc lộ đã vượt quá mức chịu tải. Mặc dầu lực lượng CSGT đã được quán triệt chỉ đạo nghiêm túc việc kiểm soát tải trọng nhưng do lưu lượng các phương tiện tham gia giao thông qua tuyến đường này vượt gấp 3 lần thường ngày, cho nên hiện tượng sụt lún cục bộ là bất khả kháng.

Xuất hiện những vết rạn nứt trên đường gây cản trở cho người dân khi tham gia giao thông

Đề cập đến giải pháp xử lý sụt lún đoạn đường cầu Hiếu 2, Chủ tịch Phạm Chí Kiên cho biết, ngay sau khi cầu Hiếu 1 hoàn thành và đưa vào sử dụng thì UBND thị xã sẽ kết hợp với nhà thầu cho khắc phục sửa chữa ngay những đoạn sụt lún của đoạn đường đô thị xuống cấp và có kế hoạch để báo cáo tỉnh UBND tỉnh Nghệ An, Bộ GTVT phê duyệt xây dựng đường tránh và cây cầu Hiếu 3 nhằm phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tác giả: Kim Tiến

Nguồn tin: Tạp chí giao thông