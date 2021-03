Nghệ An: 4 cán bộ thôn lập khống hồ sơ bồi thường GPMB bị khai trừ Đảng

Công an tỉnh Nghệ An đã thi hành lệnh khởi tố, bắt tạm giam 4 cán bộ thôn 2/9 từ tháng 8/2020.

Sáng 1/3, trao đổi với PV, ông Hoàng Sỹ Kiện - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND huyện Con Cuông cho biết: Huyện ủy Con Cuông vừa ban hành một loạt các quyết định kỷ luật, khai trừ khỏi Đảng đối với 4 người từng là cán bộ thôn 2/9, xã Châu Khê. Cả 4 người bị khai trừ do vi phạm nghiêm trọng điều lệ của Đảng, vi phạm chính sách pháp luật của nhà nước.

Các Đảng viên bị khai trừ gồm: Nguyễn Thị Hoài - nguyên Bí thư chi bộ thôn, Trần Văn Hùng - nguyên Phó Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn; Nguyễn Văn Sáng - nguyên Bí thư chi đoàn kiêm phó thôn kiêm công an viên, Nguyễn Hồng Phong nguyên Chi ủy viên chi bộ, Chi hội trưởng Hội nông dân.

Trước đó, vào ngày 3/2/2021, 4 người đã bị Tòa án nhân dân huyện Con Cuông đưa ra xét xử và tuyên án vì hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”.

Tại phiên tòa, cả 4 người đã cúi đầu nhận tội. Hội đồng xét xử sau khi nghị án đã tuyên phạt bị can Nguyễn Thị Hoài và bị can Nguyễn Hồng Phong mức án cải tạo không giam giữ thời gian 1 năm 3 tháng; Bị can Trần Văn Hùng bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 3 năm kể từ ngày tòa tuyên án; bị can Nguyễn Văn Sáng bị tuyên phạt 9 tháng cải tạo không giam giữ.

Trước đó, vào giữa năm 2020, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ đối với một số cán bộ trong Hội đồng GPMB dự Thủy điện Chi Khê do Công ty Cổ phần Thủy điện Chi Khê.

Lê Anh Đức là nhân viên của Công ty Cổ phần Thủy điện Chi Khê được cử tham gia Hội đồng bồi thường ngày 16/4/2014. Đến ngày 22/4/2014, UBND huyện Con Cuông quyết định Lê Anh Đức là thành viên tổ giúp việc của HĐBT.

Từ tháng 4/2014, HĐBT đã tiến hành lập phương án bồi thường tài sản cho các hộ dân có đất và tài sản bị ảnh hưởng từ Dự án. Khoảng tháng 8/2014, Lê Anh Đức (nhân viên của Công ty CP Thủy điện Chi Khê, thành viên HĐBT) cùng tổ giúp việc HĐBT lập hồ sơ, kiểm đếm tài sản tại thôn 2/9, xã Châu Khê, huyện Con Cuông. Quá trình thực hiện, Đức đã bàn bạc, thống nhất với ông Trần Văn Hùng, Từ Văn Minh, Nguyễn Hồng Phong và bà Nguyễn Thị Hoài, lập nhiều bộ hồ sơ bồi thường khống và kê khai khống thêm cây ở thửa đất của Ban quản lý thôn quản lý đã giao khoán cho các hộ dân để nhận tiền bồi thường.

Đến 24/6/2015, Công ty CP Thủy điện Chi Khê thông báo chi trả tiền bồi thường cho các cá nhân, tổ chức, trong đó có các bộ hồ sơ bồi thường lập khống ở trên, số tiền gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Số tiền này, được Lê Anh Đức và 4 nguyên cán bộ thôn 2/9, xã Châu Khê là chia nhau hưởng lợi.

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: Báo Giao thông