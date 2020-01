Nghệ An: 300 quả pháo nổ dưới lớp ngụy trang hoa quả

Thực hiện đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đám Canh Tý 2020, vào hồi 20 giờ 10 phút, ngày 18/1, tổ công tác Công an huyện Kỳ Sơn, phối hợp với Công an Thị trấn Mường Xén đã mật phục và vây bắt thành công một đối tượng có hành vi vẩn chuyển và tàng trữ 300 quả pháo nổ.

Đối tượng Phạm Hoàng Anh tại cơ quan điều tra.

Tại trụ sở Công an thị trấn Mường Xén, đối tượng khai tên là Phạm Hoàng Anh, sinh ngày 22/1/2004, trú bản Khe Tì, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn. Số pháo trên được Hoàng Anh mua với một người đàn ông ở huyện Con Cuông với giá 1,8 triệu đồng, thông qua giao dịch mua bán ký gửi xe khách.

Tang vật vụ án.

Theo biên bản làm việc của cơ quan chức năng, vào khoảng thời gian nêu trên, Phạm Hoàng Anh đang điều khiển xe máy mang BKS 37KA 000.61, chở theo 1 thùng cát tông đến khu vực Trường THCS thị trấn Mường Xén, thuộc khối 4 thị Mường Xén thì lực lượng chức năng phát hiện có nhiều điểm nghi vấn. Qua kiểm tra, trong thùng cát tông được ngụy trang phía trên một ít hoa quả, phía dưới đáy thùng là 3 bịch pháo, mỗi bịch 100 quả.

Công an huyện Kỳ Sơn đã lập biên bản thu giữ toàn bộ số pháo và hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc.

Tác giả: Lữ Phú

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An