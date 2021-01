Nghệ An 24H mang 'Xuân Yêu Thương' đến với người dân nghèo

Giải bóng đá “Xuân Yêu Thương” là nơi gặp gỡ, giao lưu, sẻ chia của những tấm lòng hảo tâm để chung tay mang lại thật nhiều món quà tết cho người dân huyện Đô Lương. Ngoài 8 đội bóng tham gia là những nhà tài trợ chính thì còn có rất nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đã thông qua giải bóng “Xuân Yêu Thương” như: ông Bùi Duy Đông – GĐ TT Xúc tiến Đầu tư thương mại & Du lịch tỉnh Nghệ An, ông Hoàng Phú Hiền – GĐ Sở GT&VT Nghệ An, anh Nhuận - BQLDA Sở GTVT Nghệ An, Công ty XD Miền Trung, Công ty CNT, Công ty TNHH Quốc Việt, Công ty PHG LOOK, Doanh nghiệp An Phú, Công ty Thiên Hoàng, Công ty Giang Sơn, Công ty Tây An, Công ty Long Anh, Công ty Thúy Danh (Trường An), Công ty XD Sơn Hà, Công ty 289, Tổng Công ty XD Nghệ An, Bệnh viện Quang Khởi, Doanh nghiệp ở Đô Lương, Công ty XD Miền Trung,