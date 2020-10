Nghệ An: 2 ô tô tông nhau rồi bốc cháy dữ dội

Your browser does not support the video tag.

Hiện trường vụ 2 ô tô cháy rụi trên quốc lộ.

Sáng 26/10, Trạm CSGT Diễn Châu (thuộc Phòng CSGT CA tỉnh Nghệ An) cho PV Dân trí biết, vào khoảng 2h sáng cùng ngày, trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, Nghệ An đã xảy ra vụ tai nạn giữa hai xe ô tô mang biển kiểm soát 49C-072.12 (chưa rõ tài xế) với xe container 51D-626.30 kéo rơ-moóc 51R-235.09 (chưa rõ tài xế).

Cú đâm cực mạnh đã khiến 2 đầu xe nát bét và bốc cháy dữ dội. Do vụ cháy lớn và kèm theo tiếng nổ nên nững người xung quanh không dám vào dập lửa.

May mắn, 2 tài xế kịp thoát ra ngoài và chỉ bị thương.

Nhận được tin báo, Trạm CSGT Diễn Châu đã cử cán bộ có mặt tại hiện trường tiến hành dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa bốc lên quá lớn, phương tiện dập đám cháy không chuyên dụng, nên sau một thời gian ngắn cả hai chiếc xe đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

Được biết, chiếc xe mang biển kiểm soát 49C-072.12 chở nội thất và chiếc xe container 51D-626.30 chở hoa quả. Toàn bộ hàng hóa trên 2 xe gồm đồ gỗ nội thất và hoa quả đã bị cháy, hư hỏng hoàn toàn.

Vụ tai nạn đã khiến giao thông trên quốc lộ 1A bị tắc nghẽn từ 2h sáng đến 5h sáng cùng ngày.



Đến 9h45 sáng cùng ngày, 2 chiếc xe vẫn đang được để lại tại hiện trường để công an khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Rạng sáng 26/10, hai ô tô đối đầu nhau rồi bốc cháy.

Thùng container chở hoa quả hư hỏng sau vụ cháy.

Tác giả: Nguyễn Phê

Nguồn tin: Báo Dân trí