Nghệ An: 2 bé gái đuối nước thương tâm

Tối 1/11, ông Bùi Xuân Lĩnh - Chủ tịch UBND xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 bé gái mất tích vào chiều cùng ngày.

Nạn nhân là 2 bé Phan Thị Trang (13 tuổi) và Trần Thị Ánh (14 tuổi), cùng trú ở thôn Hà Lương, xã Võ Liệt.

Thông tin ban đầu, chiều 1/11, Trang và Ánh chở nhau bằng xe đạp đi chơi. Đến chiều tối gia đình không thấy hai em về nhà nên đổ xô đi tìm.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân đuối nước ở huyện Nam Đàn.

Khi đến xã Thanh Long ở giáp ranh, người dân thấy chiếc xe đạp của hai em. Nghĩ chuyện chẳng lành, gia đình cùng cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm ở khu vực này. Đến 21h cùng ngày, thi thể hai em được tìm thấy.

Cũng trong ngày 1/11, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Nghệ An) cũng tìm thấy thi thể em Phạm Văn Phúc (SN 2003, trú xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, Nghệ An).

Trước đó, vào sáng 30/10, nạn nhân cùng bố đi thả lưới trên đồng thì không may hai cha con bị sụt vào vùng nước sâu. Người cha may mắn thoát được còn người con mất tích.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn Nghệ An, trong đợt mưa lũ vừa qua trên địa bàn có 8 người chết; 1 người mất tích.

Tác giả: V. Đồng

Nguồn tin: Báo Giao thông