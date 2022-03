Nghệ An: 12 chủ xe vận tải tự giác cắt bỏ thùng xe cơi nới

Đội CSGT số 3 - Công an Nghệ An phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, xử lí nghiêm các trường hợp quá khổ quá tải. Ảnh: Bình Minh

Ngày 27.3, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm chở hàng quá tải, quá khổ, các đội công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã triển khai nhiều kế hoạch, phương án nghiệp vụ.

Theo đó, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 đã ra quân tập trung xử lí nghiêm các hành vi vi phạm. Từ ngày 15.2. đến ngày 26.3, Đội đã xử lý 32 trường hợp xe chở quá khổ, quá tải, tự ý cải tạo, thay đổi kích thước thành thùng xe, lập biên bản xử lý theo đúng quy định; yêu cầu khắc phục hậu quả theo quy định.

Doanh nghiệp tự giác cắt bỏ phần cơi nới ở thùng xe. Ảnh: Bình Minh

Song song với tuần tra kiểm soát, để công tác phòng, chống vi phạm quá khổ, quá tải được bền vững, Đội CSGT số 3 đã tập trung tuyên truyền các doanh nghiệp vận tải trên tuyến đường Hồ Chí Minh ký cam kết không chở quá khổ, quá tải.

Đội đã vận động các doanh nghiệp tự giác tháo dỡ cơi nới, trả lại nguyên trạng kích thước thành thùng xe.

Đến ngày 25.3.2022, 12 chủ xe đã tự gỡ bỏ phần cơi nới thùng xe, thực hiện “chạy đúng, chở đủ”, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Như Lao Động đã thông tin, trước tình trạng xe quá khổ quá tải tung hoành, Công an tỉnh Nghệ An đã thành lập Tổ công tác đặc biệt, đồng loạt ra quân, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Từ ngày 12.3 đến nay, Tổ đặc biệt đã tổ chức 52 ca với 306 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, lập biên bản hơn 200 trường hợp phương tiện vi phạm. Trong đó, 40 trường hợp chở hàng quá tải trọng; 39 trường hợp chở hàng quá giới hạn; 26 trường hợp tự ý thay đổi kích thước thành thùng và nhiều phương tiện chở hàng rời dễ rơi vãi, có bạt che nhưng vẫn để rơi vãi. Các đối tượng đã chấp hành xử phạt 34 trường hợp, nộp kho bạc nhà nước hơn 140 triệu đồng.

Tác giả: QUANG ĐẠI

Nguồn tin: Báo Lao động