Ngao nướng xăng - món nhậu lạ miệng của Triều Tiên trong "Hạ cánh nơi anh"

Xuất hiện trong một phân cảnh của tập 4 bộ phim "Hạ cánh nơi anh" khi nhân vật Yoon Seri (do nữ diễn viên Son Ye Jin) thủ vai, được Ri Jeong Hyuk (Hyun Bin đóng) và đồng đội mời thưởng thức món ngao nướng xăng. Theo lời giới thiệu, đây là món đặc sản nổi tiếng ở đập Nampo, nơi cách thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên, chừng 45 phút lái xe.

Cảnh quay khá ngắn nhưng cũng khiến nhiều khán giả thích thú và tò mò trước món ăn lạ miệng - ngao nướng xăng. Thậm chí, có người cho biết, đây là món ăn nhất định phải thử nếu được đặt chân tới Triều Tiên.

Ngao nướng xăng - món ăn độc lạ của người Triều Tiên

Vậy món ăn này như thế nào?

Tên món ăn phần nào nói lên cách chế biến. Đầu tiên, người ta sẽ xếp ngao lên bệ nướng xây bằng bê tông. Tiếp đó, rưới xăng lên trên và nhóm lửa đốt cháy. Nếu lửa nhỏ dần, xăng sẽ được rưới thêm lên trên sao cho những con ngao tuy cháy xém lớp vỏ ngoài, nhưng vẫn đảm bảo đủ chín và độ mềm ngọt bên trong.

Cách làm tưởng chừng đơn giản, nhưng cũng không dễ. Người nấu bếp phải có kinh nghiệm và khéo léo sao cho không để thực khách ăn phải xăng, mà vẫn giữ nguyên độ ngọt của ngao.

Với những con ngao tươi sống, chỉ khoảng 5 phút sau khi nướng xăng, thực khách có thể thưởng thức luôn. Được biết, người Triều Tiên thường ăn món này bên bờ biển và nhâm nhi cùng chút rượu soju (một loại rượu gạo).

Ngao cháy xém phần vỏ, nhưng ruột chín tới và mọng nước

Điểm lưu ý là, khi ăn, thực khách nên tránh để mùi hôi của xăng lúc đưa ngao lên miệng. Bạn cũng không để lưỡi chạm vào phần vỏ cứng của ngao.

Ngày nay, món ngao nướng xăng có chút biến tấu. Người ta không dùng xăng dầu để đốt nữa vì độc hại tới môi trường, ảnh hưởng sức khỏe. Tuy nhiên, theo lý giải từ người Triều Tiên, món ăn sẽ kém ngon miệng nếu thực khách thưởng thức bằng nướng củi hay dùng bếp gas.

Bên trong ruột ngao nướng bằng xăng

Mặc dù làm theo cách nào, những con ngao tươi sống với lớp vỏ cháy xém bên ngoài sẽ lộ phần thịt trắng bên trong, thưởng thức cùng chút rượu soju sẽ rất ấm bụng.

Người dân Triều Tiên vui chơi ở bãi cát tại Nampo và thưởng thức món ngao nướng xăng

Ngao nướng xăng là đặc sản ở thành phố Nampo, một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Triều Tiên. Nơi đây sở hữu bãi cát dài khoảng 8 km nằm dọc theo sông Taedong.

Vào mùa hè thu hút rất đông du khách tới vui chơi, ăn uống. Đó là lúc người Triều Tiên sẽ tụ tập giao lưu với nhau, thưởng thức ngao nướng xăng bên bờ biển, uống soju và mang cả loa đài để hát karaoke.

Tác giả: Huy Hoàng

Nguồn tin: Báo Dân Trí