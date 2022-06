Nga cảnh báo Thế chiến 3 nếu NATO tấn công Crimea

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev (Ảnh: Tass).

"Đối với chúng tôi, Crimea là một phần của Nga và mãi mãi thuộc về Nga. Bất kỳ nỗ lực nào nhằm xâm phạm Crimea đều là lời tuyên chiến với đất nước chúng tôi", Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev tuyên bố hôm 27/6.

"Nếu vụ tấn công (vào Crimea) do một quốc gia thành viên NATO tiến hành, điều này đồng nghĩa với việc xung đột xảy ra với toàn bộ liên minh Bắc Đại Tây Dương. Đó chính là Chiến tranh thế giới thứ 3. Một thảm họa hoàn toàn", ông Medvedev cảnh báo.

Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào tháng 3/2014, sau khi giới chức ở khu vực này tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý. Kết quả cho thấy 96% cử tri Crimea ủng hộ sáp nhập. Tuy vậy, phương Tây không công nhận kết quả này và áp lệnh trừng phạt Nga vì cho rằng quyết định sáp nhập Crimea là bất hợp pháp.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 7/6 thông báo đã mở một hành lang trên bộ tới bán đảo Crimea, cho phép dân thường và hàng hóa di chuyển qua khu vực Đông Ukraine mà Moscow và lực lượng thân Nga đang kiểm soát.

Vị trí bán đảo Crimea (Ảnh: Dailymail).

Với ưu thế áp đảo về hỏa lực, Moscow hiện giành phần lớn quyền kiểm soát vùng Donbass, miền Đông Ukraine. Giới quan sát cho rằng, với việc lập được hành lang trên bộ tới Crimea, Nga sẽ có lợi thế chiến lược về mặt hậu cần, tiếp tế trong chiến dịch quân sự ở nước láng giềng.

Theo ông Medvedev, nếu Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO, Nga sẽ củng cố biên giới và sẽ "sẵn sàng cho các bước trả đũa", và điều đó có thể bao gồm khả năng lắp đặt tên lửa siêu thanh Iskander "ở ngay cửa ngõ" của các nước này.

Iskander là tên lửa đạn đạo có độ chính xác cao (độ sai lệch so với mục tiêu chỉ từ 5-7 m) và có thể bay nhanh gấp 6-7 lần tốc độ âm thanh. Ngoài ra, tên lửa này có thể mang theo nhiều đầu đạn hạt nhân.

Cựu Tổng thống Nga Medvedev khẳng định việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO không gây ra thêm mối đe dọa mới nào với Moscow.

"Những nước này từng có quan hệ với Nga, có thể gọi là khá tôn trọng và thân thiện với nhau. Mặc dù vậy, những chuyện khác đã xảy ra. Chúng tôi hiện không có tranh chấp lãnh thổ với các nước này và không dự báo trước điều gì. Nếu họ cảm thấy tốt hơn và an toàn hơn khi tham gia liên minh (NATO), hãy để họ làm điều đó", ông Medvedev nói thêm.

Phần Lan và Thụy Điển vốn là những nước trung lập, song mới đây đã quyết định đệ đơn xin gia nhập NATO do lo ngại an ninh, đặc biệt sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine. NATO cam kết sẵn sàng đảm bảo an ninh cho 2 nước này trong quá trình kết nạp.

Việc hai quốc gia Bắc Âu sát sườn Nga có kế hoạch gia nhập liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt khiến Moscow "bất an". Nga cảnh báo trả đũa nếu hai quốc gia này quyết tâm vào NATO. "Họ không nên ảo tưởng rằng chúng tôi sẽ chấp nhận một cách đơn giản", Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tháng trước cảnh báo.

