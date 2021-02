Nấu bánh chưng Tết, lửa lan ra gây cháy nhà

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ 45 phút ngày 10-2, Trung tâm chỉ huy Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH), Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo xảy ra cháy nhà dân tại thôn Liên Tân, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An. Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH đã chỉ đạo Đội CC-CNCH số 6 xuất 2 xe chữa cháy nhanh chóng tới hiện trường triển khai chữa cháy.

Hiện trường vụ cháy nhà do bất cẩn trong lúc nấu bánh chưng tại xã Bồng Khê - Ảnh: Công an cung cấp

Khi tiếp cận hiện trường, lửa bùng phát mạnh tại khu nhà bếp có nguy cơ lan sang nhà chính và khu vực xung quanh. Sau khoảng 10 phút, ngọn lửa đã được khống chế. Nguyên nhân của vụ việc được xác định là do người dân bất cẩn trong quá trình nấu bánh chưng gây cháy.

Trước đó, vào khoảng gần 22 giờ ngày 9-2, người dân hoảng loạn khi phát hiện hỏa hoạn, bùng phát mạnh, bao trùm toàn bộ căn nhà 2 tầng kinh doanh đồ nhựa tại số 72 đường Sào Nam, phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò, Nghệ An. Lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH đã huy động 2 xe chữa cháy cùng 11 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường, nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy và ngăn chặn cháy lan. Đám cháy sau đó đã được khống chế, tuy nhiên nhiều tải sản giá trị trong căn nhà đã bị lửa thiêu rụi. Rất may vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn có 2 người ở trong nhà nhưng đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn.

Vụ cháy gây thiệt hại lớn tại nhà số 72 đường Sào Nam, thị xã Cửa Lò - Ảnh: Công an cung cấp

Hiện nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người Lao Động