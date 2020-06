Nắng nóng kéo dài người dân miền núi lâm vào cảnh "khát nước" sinh hoạt

Nguồn nước sinh hoạt của người dân cạn kiệt nắng do hạn kéo dài.

Những ngày này, nhiều hộ gia đình, tại xã miền núi Quang Thành, Tây Thành… huyện Yên Thành, phải đào thêm giếng, xây bể... để tìm mọi nguồn nước ngầm nhưng mọi thứ đều vô tác dụng nên chỉ có cách là phải đi xin hay đi mua từng khối nước để về sử dụng.

Theo ghi nhận của PV, chiều đến nhiều người dân đã lạch cạch chuẩn bị đồ để đi xin nước, thậm chí phải thuê ô tô để đi mua. Nhìn chung, 70 - 80 % các giếng đào và các bể chứa nước của dân đã cạn kiệt.

Anh Thái Văn Hạnh, trú tại thôn Đông Nam, xã Quang Thành cho biết: “Gần 1 tháng nay do giếng đào của gia đình đã cạn nước nên vào buổi chiều tôi phải gánh thùng để đi xin nước. Năm nay là năm hạn hán chưa từng có, không riêng gì gia đình tôi mà nhiều hộ dân trong thôn đã phải đi xin nước từ lâu”.

Người dân tìm mọi cách để tìm nước sinh hoạt.

Anh Trần Quang Đồng, một người chuyên chở nước cho các hộ dân nơi đây chia sẻ: “Năm nào đến mùa hè cũng vậy, chiếc xe của tôi chủ yếu dùng để chở vật liệu nhưng do nhu cầu của người dân thiếu nước nên đã chuyển sang xe chuyên dụng chở nước. Hơn một tháng nay xe khi nào cũng được phủ bạt sẵn sàng, lúc nào người dân gọi tôi lại đồng hành”.

Trung bình mỗi xe nước tầm khoảng 2m3, chủ nhà có nước thì họ không lấy tiền, sẵn sàng chia sẻ cho mọi người nhưng mỗi lần chở nước như vậy người dân phải bỏ ra khoảng 50 – 100 ngàn đồng cho chi phí vận chuyển.

Gần 1 tháng nay, anh Thái Văn Hạnh phải đi xin nước để về dùng.

Cũng lâm vào cảnh như xã Quang Thành thì nhiều thôn trên địa bàn xã Tây Thành cũng rơi vào cảnh thiếu nước trầm trọng. Để khắc phục tình trạng này người dân phải bỏ một chi phí khá lớn để đào, khoan giếng sâu thêm, xây bể chờ nước mưa… nhưng cũng không mấy hiệu quả nên cách duy nhất là phải đi xin hoặc đi mua nước để về dùng.

Your browser does not support the video tag.

Ông Phan Đức Tiến chia sẻ về tình trạng thiếu nước sinh hoạt của người dân.

Bà Phan Thị Hồng trú tại thôn Khánh Thành, xã Tây Thành buồn bã: "Không có nước khổ lắm chú ơi!, cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn giờ chỉ trông có mưa để cuộc sống của bà con bớt cực khổ ".

Không có nước uống, sinh hoạt nên cuộc sống của người dân ở đây bị đảo lộn gặp rất nhiều khó khăn. Để chắt chiu, tiết kiệm, người dân ở đây đã phải mua nhiều can nhựa, thùng phi… về để dự trữ hay khi đi xin nước về lại đổ xuống giếng của mình để dùng dần.

Vì nguồn nước cạn kiệt nên người dân phải dùng máy múc để đào giếng tìm nguồn nước.

Nước uống, nước sinh hoạt hàng ngày không đủ dùng nên người dân phải tiết kiệm hết mức có thể. Nhiều gia đình ngoài công việc hàng ngày thì chỉ lo việc hết nước… Đối với người dân bây giờ nước còn quý hơn vàng.

Không chỉ ở huyện Yên Thành mà các huyện miền núi xa xôi như: Con Cuông, Tương Dương… cũng rơi vào cảnh “khát nước” sinh hoạt trầm trọng.

Gần 1 tháng nay trên địa bàn huyện miền núi Con Cuông không có mưa, do nắng nóng kéo dài nên lượng nước trên các sông, khe suối, ao, hồ ở đây đang ở mức thấp và cạn kiệt dần. Cuộc sống của người dân ở nhiều địa phương của huyện hiện đang gặp khó khăn.

Người dân dùng can nhựa để đi xin nước về giữ trữ.

"Hơn một tháng nay trời không có mưa, gia đình có hai giếng nhưng đến nay đều đã khô cạn. Để có nước sinh hoạt hàng ngày bà đã phải đi 2-3km, để lấy nước khe về dùng. Chúng tôi biết, lấy nước ở khe suối để dùng là không đảm bảo vệ sinh nhưng không lấy ở đó thì chúng tôi biết lấy ở đâu" – Anh Vi Văn Phương trú ở xã Bồng Khê cho biết.

Trao đổi với PV, ông Phan Đức Tiến – Chủ tịch UBND xã Quang Thành cho biết: “ Ngoài việc hàng trăm ha đất nông nghiệp không thể gieo cấy thì người dân đang rơi vào tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Chưa bao giờ cuộc sống của người dân lại gặp cảnh khó khăn như bây giờ”.

Trong hoàn cảnh khó khăn, người dân phải bơm nước từ ngoài đồng ruộng về rồi chắt lọc để dùng.



“Chúng tôi cũng đã làm tờ trình, báo cáo lên cấp trên để có biện pháp khắc phục tình trạng thiếu nước cho người dân. Tôi rất mong các cơ quan chức năng tạo điều kiện hỗ trợ cùng chính quyền để có thể đào thêm các giếng làng để phục vụ cho nhân dân trong dịp thiếu nước như hiện nay”, ông Tiến mong muốn.

Phan Đức Tiến – Chủ tịch UBND xã Quang Thành, huyện Yên Thành mong muốn các cấp, các ngành quan tâm để người dân khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt.

Chưa bao giờ, nguồn nước uống, sinh hoạt lại thiếu trầm trọng đối với nhiều hộ dân nơi đây như lúc này. Các biện pháp khắc phục cho vấn nạn này vẫn không có hiệu quả. Với nhiều hộ dân nơi đây, để có nước uống, sinh hoạt chỉ biết phụ thuộc vào thời tiết, nếu nắng hạn còn tiếp tục kéo dài thì cuộc sống ở đây còn bị ảnh hưởng rất nặng nề.

Tác giả: Nguyễn Tú

Nguồn tin: Báo Dân trí