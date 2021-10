Nâng cao chuỗi giá trị, mở rộng thị trường tiêu thụ cho trái thanh long

Thanh long chiếm 44% tổng trị giá xuất khẩu quả và quả hạch Theo ước tính của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), cộng dồn 8 tháng đầu năm nay, xuất khẩu rau quả ước đạt 2,52 tỷ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, trong 7 tháng đầu năm thì rau quả xuất khẩu vẫn tăng trưởng khả quan, trong đó quả và quả hạch có trị giá xuất khẩu lớn nhất đạt 1,6 tỷ USD, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2020. Thanh long xuất khẩu chiếm 44% tổng trị giá xuất khẩu quả và quả hạch, đạt 704,6 triệu USD, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2020. Tiếp theo là các chủng loại quả xoài, chuối, mít, dưa hấu… đều đạt tốc độ tăng trưởng cao trong 7 tháng đầu năm 2021. Sản phẩm chế biến là chủng loại lớn thứ hai trong cơ cấu hàng rau quả xuất khẩu, đạt 516,1 triệu USD, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, chủng loại dừa và trái cây sấy xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn và có tốc độ tăng trưởng cao trong 7 tháng đầu năm 2021, đạt 62,5 triệu USD và 54,9 triệu USD, tăng tương ứng 89,1% và 101,3% so với cùng kỳ năm 2020. Các chủng loại hoa và lá xuất khẩu cũng có tốc độ tăng trưởng cao, trong đó trị giá xuất khẩu hoa đạt 35,7 triệu USD, tăng 35,3%; chủng loại lá xuất khẩu đạt 4,6 triệu USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2020. Việt Nam đã có 9 loại trái cây tươi được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, bao gồm: Xoài, thanh long, chuối, nhãn, vải, dưa hấu, chôm chôm, mít và măng cụt. Tuy nhiên, số liệu thống kê của Trung Quốc trái mít không có phân loại mã HS riêng, nên chỉ tổng hợp được 8 loại quả Trung Quốc nhập khẩu trong đó có nhập khẩu từ Việt Nam. Trị giá nhập khẩu từ Việt Nam chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu các thị trường cung cấp 8 chủng loại quả trên cho Trung Quốc 7 tháng đầu năm 2021, đạt 747,6 nghìn tấn, trị giá 491,2 triệu USD, giảm 10% về lượng và giảm 10,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Trong số 8 loại quả nhập khẩu từ Việt Nam, Trung Quốc nhập khẩu nhiều nhất là chủng loại quả thanh long từ Việt Nam, đạt 368,9 nghìn tấn, trị giá 491,2 triệu USD, giảm 12,7% về lượng và giảm 11,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Quả thanh long chiếm 49,3% tổng lượng nhập khẩu 8 loại quả từ Việt Nam; tiếp theo là chủng loại quả chuối tươi và khô chiếm 39,2%; dưa hấu chiếm 7,2%; nhãn và long nhãn chiếm 3,8%; xoài chiếm 0,3%...