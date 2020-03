Nam thanh niên bỏ ý định tự tử sau hơn 2 giờ 'cố thủ' trên nóc nhà

Khoảng 19h ngày 28/3, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhận được tin báo xảy ra cháy nhà dân tại số nhà 200 đường Hà Huy Tập, phường Hà Huy Tập, TP. Vinh.

Nhận được tin báo, Trung tâm 114, Phòng Cảnh sát PCCC đã điều động 4 xe chữa cháy cùng hơn 40 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường dập tắt đám cháy, đồng thời cùng người dân đã di dời các vật dụng, tài sản ra nơi an toàn, kịp thời ngăn chặn đám cháy lan sang khu vực lân cận.

Hiện trường vụ cháy.

Được biết, chủ nhà là anh Trần Ngọc B. (SN 1978, trú tại phường Hà Huy Tập, TP.Vinh). Căn nhà được anh B. cho một nam thanh niên tên Quang thuê để phục vụ cho việc kinh doanh. Căn nhà có 2 tầng. Tầng 1 là kho chứa sản phẩm đồ uống, bia, nước giải khác các loại. Tầng 2 chứa loa thùng âm thanh, đồ cá nhân. Do căn nhà chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên nhiều tài sản đã bị thiêu rụi.

Ngay sau khi đám cháy được dập tắt, chứng kiến kho hàng và nhiều tài sản trong căn nhà mình thuê ở bị cháy, anh Quang hoảng loạn, mất kiểm soát và bất ngờ leo lên nóc nhà hàng xóm định tự tử.

Hoảng loạn, Anh Quang leo lên nóc nhà định tự tử.

Ngay lập tức, Công an thành phố Vinh, Công an phường Hà Huy Tập đã nhanh chóng phối hợp triển khai vận động, thuyết phục anh Quang xuống. Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH khẩn trương sử dụng đệm hơi, xe thang để dễ tiếp cận hơn. Sau 2 giờ vận động, anh Quang đã bỏ ý định tự tử và được đưa xuống an toàn.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Một số hình ảnh vụ cháy:

Tác giả: Thu Hiền

Nguồn tin: Báo Tiền Phong