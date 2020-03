Nam thanh niên 18 tuổi gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản

Ngày 20/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP. Vinh phá thành công Chuyên án 220X, bắt giữ Nguyễn Đức Tú (SN 2002, trú tại xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc) về hành vi cướp giật tài sản.

Nguyễn Đức Tú tại cơ quan điều tra (Ảnh: Nh.T).

Tang vật thu giữ gồm 1 xe máy Yamaha Exiter mang BKS 37K1 - 931.97 là phương tiện gây án; 1 điện thoại Iphone 6S plus, 1 điện thoại Iphone XS max, nhiều giấy tờ tùy thân, đăng ký xe máy, thẻ ATM là các tài sản có liên quan do đối tượng chiếm đoạt của các bị hại trong các vụ cướp giật tài sản.

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 25/2, tại đường Nguyễn Trãi thuộc phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh đã xảy ra một vụ cướp giật tài sản. Bị hại là chị Nguyễn Th.T, trú tại thành phố Vinh.

Thời điểm này, chị T. đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường thì bị một nam thanh niên đi xe máy cướp giật chiếc túi xách đeo bên người. Bên trong túi xách có nhiều tài sản, tổng trị giá trên 50 triệu đồng. Quá trình gây án, đối tượng đã làm cho chị T. ngã xe và bị thương.

Công an TP. Vinh xác lập Chuyên án 220X để tập trung lực lượng, khẩn trương điều tra, truy xét. Ban chuyên án nhận định, đối tượng gây án có khả năng là người ở huyện Nghi Lộc nên đã đề nghị Công an huyện Nghi Lộc phối hợp tiến hành các hoạt động điều tra.

Quá trình điều tra rà soát đối tượng trên địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Đức Tú có nhiều biểu hiện nghi vấn. Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 18/3, lực lượng chức năng hai đơn vị đã phối hợp bắt giữ Nguyễn Đức Tú.

Tại cơ quan điều tra, Tú khai nhận đã trực tiếp thực hiện vụ cướp giật tài sản của chị T. vào đêm 25/2 tại đường Nguyễn Trãi, thành phố Vinh. Tú còn khai trong tháng 2 đã trực tiếp thực hiện 8 vụ cướp giật tài sản tương tự tại địa bàn hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Trong đó có 5 vụ tại thành phố Vinh.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ./.



Tác giả: CTV Nhật Minh

Nguồn tin: Báo VOV