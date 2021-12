Nam sinh Thái Bình giành tấm vé đầu tiên vào chơi Chung kết Olympia 22

Trận thi Quý 1 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 (phát sóng chiều 26/12) có bốn thí sinh tranh tài: Phạm Tiến Huy (THPT Nguyễn Du, Thái Bình), Nguyễn Thành Long (THPT Cổ Loa, Hà Nội), Đặng Lê Nguyên Vũ (THPT Bắc Duyên Hà, Thái Bình) và Chu Văn An (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An).

Ngay từ phần thi Khởi động, Nguyên Vũ đã chiếm ưu thế. Ở lượt thi 30 giây Tiến Huy, Thành Long đã có được hai điểm 10 đầu tiên. Nhưng đến lượt thi 60 giây và 90 giây, Nguyên Vũ và Văn An đã có cuộc bứt phá. Sau phần thi này, Nguyên Vũ có được 80 điểm, Văn An và Thành Long cùng được 50 điểm, Tiến Huy 20 điểm.

Nguyên Vũ thi đấu tự tin, giành được thiện cảm từ khán giả (Ảnh: ĐLĐO)

Ở Phần thi Vượt chướng ngại vật, chương trình yêu cầu giải từ khóa gồm 12 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Kinh đô của các triều đại Lý, Trần đều đặt ở vùng đất là tỉnh/thành nào hiện nay? Cả bốn thí sinh ghi điểm với đáp án "Hà Nội".

Hàng ngang thứ hai được lựa chọn có câu hỏi là điền từ còn thiếu trong lời bài hát Bố là tàu lửa? Văn An đã ghi điểm với đáp án "Tàu".

Hàng ngang thứ ba được lựa chọn có câu hỏi: Loại hình vận tải bằng phương tiện có bánh xe chạy trên đường ray được gọi là gì? Thành Long, Nguyên Vũ, Văn An ghi điểm với đáp án "Đường sắt".

Hàng ngang thứ tư được lựa chọn có câu hỏi: Cầu Bình Lợi, cầu Bình Phước, cầu Bình Triệu, cầu Phú Mỹ... đều bắc qua dòng sông nào ở TPHCM? Ngay khi câu hỏi này được lật mở, Thành Long đã nhanh chóng bấm chuông trả lời tín hiệu từ khóa Vượt chướng ngại vật là "Tàu Thống nhất".

Nhờ vậy, Thành Long trở thành "ông vua Vượt chướng ngại vật" của Quý 1 khi ba lần giải được từ khóa trong các vòng thi. Sau phần thi này, Nguyên Vũ vẫn dẫn đầu với 100 điểm, Tiến Huy 90 điểm, Văn An 80 điểm và Tiến Huy 30 điểm.

Phần thi Tăng tốc, Nguyên Vũ thể hiện thế mạnh về phản ứng nhanh nhẹn. Cậu giành được số điểm tuyệt đối 160 khi trả lời chính xác và nhanh nhất cả bốn câu hỏi. Đây được xem là một kỷ lục của chương trình Đường lên đỉnh Olympia bởi rất khó để một thí sinh vừa trả lời chính xác, vừa có tốc độ nhanh nhất trong cả 4 câu hỏi của phần thi này.

Fanpage của chương trình xác nhận, Nguyên Vũ đã trở thành thí sinh đầu tiên trong năm thứ 22 giành được 160 điểm Tăng tốc.

Sau phần thi Tăng tốc, Nguyễn Vũ vững ngôi đầu 260 điểm, tiếp đến Thành Long 170 điểm, Văn An 150 điểm và Tiến Huy 80 điểm.

Ở phần thi Về đích, Nguyên Vũ là người đầu tiên chọn gói câu hỏi. Vì đang dẫn trước, Vũ chọn gói câu hỏi giá trị thấp. Cậu trả lời đúng hai câu hỏi có trị giá 20 điểm, để nâng điểm số lên 300.

Thành Long quyết tâm chọn hai câu hỏi có giá trị 40 điểm và chọn Ngôi sao hy vọng câu thứ hai, nhưng không thành công. Tiến Huy hai lần giành được quyền trả lời, nhưng chỉ giành điểm ở câu đầu tiên. Thành Long về chỗ với 90 điểm.

Văn An cũng đã lựa chọn hai câu hỏi có giá trị 40 điểm, song không thành công. Tiến Huy cố gắng giành quyền trả lời câu hỏi thứ hai của Văn An nhưng cũng không có đáp án đúng. Văn An về chỗ với 150 điểm.

Tiến Huy có 80 điểm đã lựa chọn hai câu hỏi có giá trị 20 điểm, qua đó nâng tổng điểm lên 100.

Nguyên Vũ giành tấm vé đầu tiên vào chơi chung kết năm của Đường lên đỉnh Olympia. (Ảnh: ĐLĐO)

Kết quả chung cuộc, Đặng Lê Nguyên Vũ (THPT Bắc Duyên Hà, Thái Bình) đã giành chiến thắng trận thi Quý 1 năm thứ 22 của Đường lên đỉnh Olympia với 300 điểm. Đồng thời, cậu cũng giành được tấm vé đầu tiên vào chơi trận Chung kết năm, mang cầu truyền hình trực tiếp Chung kết năm Olympia 22 về với Thái Bình.

Về nhì trận đấu là Chu Văn An (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) với 150 điểm. Cùng về giải ba, Phạm Tiến Huy (THPT Nguyễn Du, Thái Bình) 100 điểm, Nguyễn Thành Long (THPT Cổ Loa, Hà Nội) 90 điểm.

Tác giả: Mai Châm

Nguồn tin: Báo Dân trí