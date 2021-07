Nam sinh lớp 9 đi trộm, sát hại thầy hiệu trưởng có chơi cờ bạc và bị bố mẹ la mắng

Nguyễn Trung Tạ Bảo Duy tại cơ quan điều tra

Ngày 24/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Trung Tạ Bảo Duy (2006, trú xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) để điều tra về hành vi "giết người".

Duy là bị can duy nhất của vụ án và vừa học xong lớp 9, tốt nghiệp trường THCS Lê Quý Đôn (thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Nạn nhân trong vụ án là thầy Trần Văn Thống (1966, trú xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, Quảng Nam), hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Diệu ở xã Bình Hải (huyện Thăng Bình).

Theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, ngay khi vụ án xảy ra, cơ quan điều tra đã xác định đây là vụ án nghiêm trọng. Nạn nhân không có mâu thuẫn nhưng bị sát hại dã man với 13 nhát dao. Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các Phòng, ban phối hợp với công an huyện Thăng Bình tập trung điều tra. Sau 10 ngày truy xét, bị can đã bị bắt.

"Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Duy có chơi cờ bạc, sau đó bị bố mẹ la mắng nên bỏ nhà đi...", Thiếu tướng Dũng nói về nguyên nhân gây án.

Cơ quan điều tra cho biết ngày 9/7, Duy đột nhập vào nhà ông Thống để thực hiện hành vi trộm cắp. Ông Thống phát hiện nên tri hô thì bị Duy dùng dao đâm liên tiếp 13 nhát vào người dẫn đến tử vong tại chỗ. Sau khi giết người, Duy lấy 1 điện thoại của ông Thống và bỏ trốn.

Trên đường trốn chạy, Duy vứt điện thoại xuống kênh thuỷ lợi để xoá dấu vết. Người dân thôn Bầu Bính (xã Bình Dương, huyện Thăng Bình) nghe tiếng la hét, kêu cứu tại nhà ông Thống liền chạy qua kiểm tra nhưng nạn nhân tử vong.

Người dân phát hiện có một nam thanh niên mặc quần dài và áo khoác màu đen, đeo khẩu trang điều khiển xe máy chạy khỏi hiện trường. Đến ngày 19/7, Duy bị bắt sau 10 ngày bỏ trốn.

Ngay khi Duy bị bắt, dư luận đã rúng động khi bị can được đánh giá là ngoan, hiền. Cô giáo Trần Thị Ái Trâm, giáo viên chủ nhiệm lớp 9/3 – trường THCS Lê Quý Đôn, cho biết Duy là học sinh trong lớp do mình chủ nhiệm.

"Tôi và các giáo viên khác rất bất ngờ, sốc. Duy là học sinh ngoan, đạt danh hiệu học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt trong 4 năm liền.

Trong suốt 4 năm học Duy không có bất cứ vi phạm gì, kể cả những vi phạm nhỏ. Gia đình của em này rất quan tâm đến con, mẹ Duy hay điện cho tôi để hỏi han về việc học của con", cô Trâm nói.

Ông Thầy Hồ Quang Tiến, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Dúy Đôn, cho hay trong quá trình học tập tại trường, Duy không vi phạm gì trong phạm vi nhà trường, không có tệ nạn, bạo lực trong học đường.

Tác giả: Bảo Ngọc

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị