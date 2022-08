Nam sinh lớp 7 thiệt mạng vì bị điện giật trong lúc hái chôm chôm

Trưa 17/8, ông Lê Hoài Sơn, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Huệ (xã Ea Mnang, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, một học sinh của trường vừa bị điện giật tử vong thương tâm.

Nạn nhân là em H.V.C. (học sinh lớp 7A2, Trường THCS Nguyễn Huệ).

Theo thông tin ban đầu, gia đình em C. trú tại thôn 13, xã Cuôr Knia, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Vào khoảng 16h chiều 16/8, trong lúc bố mẹ đi đám ma, em C. ở nhà với người em chuẩn bị vào lớp 1.

Gia đình em C. có hoàn cảnh khó khăn.

Lúc này, C. dùng liềm, cán sắt để đi hái chôm chôm của nhà bà ngoại ngay bên cạnh để ăn. Thế nhưng, trong lúc dùng liềm hái chôm chôm, em C. không may khều trúng dây điện của nhà hàng xóm bắc ngang qua cây chôm chôm dẫn đến bị điện giật.

Ngay sau đó, gia đình đã đưa em C. đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong vào chiều cùng ngày.

Theo Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Huệ, gia đình em C. có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi xảy ra sự việc, nhà trường đã vào thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Đồng thời, kêu các giáo viên, nhân viên nhà trường đóng góp được số tiền hơn 4 triệu đồng để hỗ trợ gia đình tổ chức mai táng cho nạn nhân.

Tác giả: Khánh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn