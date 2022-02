Nam học sinh lớp 9 bị đâm chết ngay trước cổng trường

Pháp luật

Thông tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho biết, chiều tối 19/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Phú Riềng và các cơ quan hữu quan vẫn đang khám nghiệm hiện trường, phẫu thuật tử thi để điều tra làm rõ cái chết của em Phạm Gia Hiệp, học sinh lớp 9...