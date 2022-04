Nam Đàn (Nghệ An): Xây dựng nhà trái phép trên đất cho thuê dịch vụ thương mại

Vừa qua, Báo Nhà báo & Công luận nhận được phản ánh của người dân về việc một hộ dân ở thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, Nghệ An thuê đất để kinh doanh vật liệu xây dựng nhưng mới đây lại cho xây dựng công trình trái phép trên đất cho thuê dịch vụ thương mại. Ông H. - một người dân ở thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, Nghệ An cho biết, cạnh cửa hàng vật liệu xây dựng Lan Hải xuất hiện một công trình nhà 2 tầng kiên cố xây dựng trái phép sắp hoàn thành. Công trình này được xây dựng diễn ra trong một thời gian dài nhưng không thấy có sự can thiệp từ chính quyền địa phương.

Chính quyền địa phương kiểm tra thực địa.

“Dưới vỏ bọc đất thuê dịch vụ thương mại, hộ dân này đã ngang nhiên xây dựng nhà 2 tầng kiên cố cả trăm m2 để ở. Ai cũng làm như thế thì có mà loạn lên cả, chúng tôi mong cấp trên về kiểm tra, xử lý nghiêm, đừng tạo tiền lệ xấu cho các hộ dân sau làm theo”, ông H. nói. Ngay sau khi phản ánh, người dân nơi đây đã chỉ đường cho phóng viên đến tại hiện trường sự việc. Thời điểm phóng viên có mặt cũng là lúc đoàn kiểm tra của chính quyền địa phương đang kiểm tra công trình xây dựng trái phép, không có trong quy hoạch này.

Theo biên bản kiểm tra thực địa của chính quyền, gồm có đại diện Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, UBND thị trấn Nam Đàn và đại diện Khối Trường Sơn có nội dung: kiểm tra hiện trạng sử dụng đất của ông Lê Thanh Hải tại thửa đất số 107, tờ bản đồ số 13 có diện tích 930,65m , mục đích sử dụng là dịch vụ thương mại, thời hạn đến 20/3/2057.

Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất: Xây dựng nhà kho (đã xây dựng nên không kiểm tra) đúng quy hoạch. Xây dựng nhà 2 tầng: xây bằng gạch chỉ, dày 0,2m đang hoàn thiện, chưa lát nền, chưa lợp mái. Tầng 2 chưa da trát, mới đổ mái. Nhà xây dựng dài 15,5m, rộng 5m. Chiều cao của 2 tầng là 6,9m (tầng 1 cao 3,6m, tầng 2 cao 3,3m) không có trong quy hoạch. Nhà gỗ dài 12m, rộng 8,8m, chiều cao từ nền lên đến nóc là 6,5m. Xây bằng gạch, mái lợp ngói, đã hoàn thành xây dựng (sai quy hoạch).

Đoàn kiểm tra yêu cầu gia đình ông Lê Thanh Hải tự giác tháo dỡ công trình vi phạm trước ngày 30/4/2022.

Đoàn kiểm tra kết luận: Nhà kho xây đúng quy hoạch. Nhà công nhân ở (nhà gỗ) xây dựng sai kích thước. Nhà 2 tầng không có trong quy hoạch, xây ngoài ranh giới quy hoạch. Trước sai phạm này, đoàn kiểm tra đã đình chỉ việc xây dựng sai quy hoạch đối với ông Lê Thanh Hải, yêu cầu gia đình ông Lê Thanh Hải tự giác tháo dỡ công trình vi phạm trước ngày 30/4/2022.

Trao đổi với ông Nguyễn Hồng Hải - Chủ tịch UBND thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn. Ông Hải cho biết, chính quyền nhận được phản ánh thì xuống kiểm tra và lập biên bản thực địa. Sau khi kiểm tra, chúng tôi mời ông Lê Thanh Hải lên trụ sở UBND thị trấn để làm việc về nội dung xây dựng nhà trái phép trên đất cho thuê.

“Nhà kho xây dựng đúng quy hoạch. Các nhà quy hoạch khác sai kích thước. Nhà 2 tầng xây sai toàn bộ, nhà đang xây dở tạm thời đình chỉ, không được xây dựng tiếp. Gia đình ông Lê Thanh Hải tự tháo dỡ trước ngày 30/4/2022. Nếu gia đình không tháo dỡ, UBND thị trấn sẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật”, Chủ tịch UBND thị trấn Nam Đàn nói.

“Trong cuộc họp, ông Lê Thanh Hải tự ý bỏ ra về, không chấp hành yêu cầu của chủ trì cuộc họp và không ký vào biên bản làm việc. Tới đây, chúng tôi sẽ tham mưu cấp có thẩm quyền xử phạt theo quy định của pháp luật”, ông Hải - Chủ tịch UBND thị trấn cho biết thêm.

Đề nghị, UBND thị trấn và huyện Nam Đàn tiến hành xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm trật tự xây dựng này.

Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Tác giả: Trần Phong – Anh Tuấn

Nguồn tin: congluan.vn